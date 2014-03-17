《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月17日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
*工商时报：
--尽管国际政经利空环伺，惟今日起跑的〞港商汇丰证券台湾CEO论坛〞、〞美银美林证券台湾论坛〞、〞瑞信证券亚洲投资论坛〞等外资圈三大论坛，将全力护航原本就被视为国际资金避风港的台股，一旦国际利空警报解除，将带领指数攻克前波高点8,787点。
--第三方支付专法本周三法案审查喊卡！据悉，针对储值上限5万台币、第三方支付资本额门槛等，业界杂音仍多，行政部门立场趋向不必再松绑，决定本周先向行政院长简报，定调政策方向，再进行实质审查。
--金融业挺中小企业添活水，业绩畅旺，放款余额今年可望破5兆(万亿)台币。金管会周四将在院会报告今年再新增加码2,300亿台币资金活水挹注中小企业。中小企业信保基金为扩增提供青年创业、创新创业、文创及中小企业放款搭配信用保证能量，今年底经部将再与银行公会沟通，洽谈未来三年捐输中小企业信保基金，每年从25亿台币提高为30亿台币。
--企业集团海外大型联贷案，外银再度击败台资银行抢下管理行。联贷圈人士透露，面板大厂友达 今年初对外宣布的昆山建6.5代面板厂计画，已展开行动进行金流布局，并已确定将由外商银行在大陆直接筹组人民币混搭美元，进行等值超过300亿台币的大型联贷案。
*经济日报：
--金管会开放200档大型与中型股〞先卖后买〞的可能性升高。为回应多数券商主张先开〞全套当冲〞、之后再增加〞先买后卖〞现股当冲档数的建议，金管会正积极评估〞先卖后买〞，以求双向平衡，让现股当冲机制更健全。
--配合〞先卖后买〞现股当冲可能开放，金管会请证交所研拟放宽现行借券规定，解决券源问题，初步考虑开放投资人可将券出借给券商，增加券商的券源。
--兆丰金控 积极评估〞公公并〞，据了解，五大可并的公股标的当中，最爱与台新金控拍拖多年但迟无结果的彰化银行 ，评估报告最快一个月内出炉。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)