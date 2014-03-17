《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月17日

*工商时报：

--尽管国际政经利空环伺，惟今日起跑的〞港商汇丰证券台湾CEO论坛〞、〞美银美林证券台湾论坛〞、〞瑞信证券亚洲投资论坛〞等外资圈三大论坛，将全力护航原本就被视为国际资金避风港的台股，一旦国际利空警报解除，将带领指数攻克前波高点8,787点。

--第三方支付专法本周三法案审查喊卡！据悉，针对储值上限5万台币、第三方支付资本额门槛等，业界杂音仍多，行政部门立场趋向不必再松绑，决定本周先向行政院长简报，定调政策方向，再进行实质审查。

--金融业挺中小企业添活水，业绩畅旺，放款余额今年可望破5兆(万亿)台币。金管会周四将在院会报告今年再新增加码2,300亿台币资金活水挹注中小企业。中小企业信保基金为扩增提供青年创业、创新创业、文创及中小企业放款搭配信用保证能量，今年底经部将再与银行公会沟通，洽谈未来三年捐输中小企业信保基金，每年从25亿台币提高为30亿台币。

--企业集团海外大型联贷案，外银再度击败台资银行抢下管理行。联贷圈人士透露，面板大厂友达 今年初对外宣布的昆山建6.5代面板厂计画，已展开行动进行金流布局，并已确定将由外商银行在大陆直接筹组人民币混搭美元，进行等值超过300亿台币的大型联贷案。

*经济日报：

--金管会开放200档大型与中型股〞先卖后买〞的可能性升高。为回应多数券商主张先开〞全套当冲〞、之后再增加〞先买后卖〞现股当冲档数的建议，金管会正积极评估〞先卖后买〞，以求双向平衡，让现股当冲机制更健全。

--配合〞先卖后买〞现股当冲可能开放，金管会请证交所研拟放宽现行借券规定，解决券源问题，初步考虑开放投资人可将券出借给券商，增加券商的券源。

--兆丰金控 积极评估〞公公并〞，据了解，五大可并的公股标的当中，最爱与台新金控拍拖多年但迟无结果的彰化银行 ，评估报告最快一个月内出炉。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。