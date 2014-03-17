国际油市：美国原油期货连续第三日上涨，因克里米亚紧张局势升温

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
3月17日 -
美国从西非和欧洲进口的原油规模再度反弹，因套利机会使得这些船货价格比从北达科他州运输贝肯原油更便宜。
商品期货交易委员会(CFTC)周五称，3月11日止当周，基金经理人削减美国原油期货和期权净多头仓位。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/李爽 审校 王冠中/张涛)
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路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。