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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 08:34 BJT

国际油市：美国原油期货连续第三日上涨，因克里米亚紧张局势升温

3月17日 -

美国从西非和欧洲进口的原油规模再度反弹，因套利机会使得这些船货价格比从北达科他州运输贝肯原油更便宜。

商品期货交易委员会(CFTC)周五称，3月11日止当周，基金经理人削减美国原油期货和期权净多头仓位。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红/李爽 审校 王冠中/张涛)
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