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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 08:53 BJT

《全球汇市》日圆因乌克兰紧张局势受到提振，人民币走势受关注

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的最新数据显示，在截至3月11日止当周，投机客连续第五周减少对美元的多头押注，美元净多仓因而降至逾四个月低位。

然整体来看，投资者仍为连续第19周维持美元净多仓。上次投机客作空美元是在2013年10月底。

Brown Brothers Harriman首席全球外汇策略师Marc Chandler表示，日圆空仓升至两个月高位。

“日圆在该报告期之后升值，虽然有些人认为是避险买盘所致，但我们怀疑更多是空头回补，＂Chandler在研究报告中表示。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3905 1.3914 -0.06 +1.16 1.3745

美元/日圆 101.40 101.34 +0.06 -3.70 105.30

欧元/日圆 141.02 141.00 +0.01 -2.56 144.73

美元/瑞郎 0.8726 0.8720 +0.07 -2.26 0.8928

英镑/美元 1.6628 1.6643 -0.09 +0.43 1.6556

美元/加元 1.1096 1.1102 -0.05 +4.48 1.0620

澳元/美元 0.9019 0.9024 -0.06 +1.19 0.8913

新西兰元/美元 0.8538 0.8534 +0.05 +4.05 0.8206

澳元/日圆 91.470 91.450 +0.02 -2.54 93.850

新西兰元/日圆 86.580 86.480 +0.12 +0.20 86.410

英镑/日圆 168.62 168.66 -0.02 -3.28 174.33

澳元/新西兰元 1.0561 1.0568 -0.07 -2.65 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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