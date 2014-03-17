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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 08:57 BJT

新加坡数据：2月非石油类出口较上年同期增加9.1%，升幅超出预估

路透新加坡3月17日 - 新加坡国际企业发展局周一公布的贸易数据显示，2月非石油类出口较上年同期增长9.1%，受助于石油化工产品及药品出口增加。

2月非石油类出口经季节调整后较前月上升7.2%。路透调查预估为较前月增长3.0%，较上年同期增加7.8%。

以下为详细数据：

2月 1月

非石油类出口

经季调较前月变动(%) +7.2 -5.0

较上年同期变动(%) +9.1 -3.3

电子产品出口 -3.7 -17.0

药品出口 +21.8 -9.4

对欧盟出口 +3.4 +9.5

对美国出口 +22.3 +5.3

对中国出口 +35.5 +15.3

欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg)。(完)

(编译 王兴亚；审校 戴素萍)
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