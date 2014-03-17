CNH动态：离岸人民币在央行放宽日中波幅后持续弱势，等待中间价开出

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 中国央行放宽人民币波幅靴子落地，离岸人民币 周一早盘延续上周五的贬值走势，去年5月来首度跌破6.16水平。交易员紧张地等待中间价给予汇价进一步方向。
交易员表示，目前交投尚不活络，但因市场担心人民币波幅放宽后会触动更多的人民币看多期权停损盘，早盘在即期及远汇市场都见到美元买盘，推动人民币汇价跌至10个月来低点。
本地时间上午8:53时，离岸人民币 报6.1625，较上周五尾盘的6.1520跌约105点子或0.17%。此为去年5月7日6.1790以来最低。
一年期远汇 报6.2248/88，上周五约在6.2143。
中国人民银行新闻稿称，自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 CNY=CFXS 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。 （完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。