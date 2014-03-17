CNH动态：离岸人民币在央行放宽日中波幅后持续弱势，等待中间价开出

交易员表示，目前交投尚不活络，但因市场担心人民币波幅放宽后会触动更多的人民币看多期权停损盘，早盘在即期及远汇市场都见到美元买盘，推动人民币汇价跌至10个月来低点。

中国人民银行新闻稿称，自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 CNY=CFXS 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。 （完） (记者 李珊珊; 审校 杨淑祯)