《全球重要经济事件一览表》--3月17日-3月24日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透3月17日 - (除特别说明外，均为GMT时间)
3月17日(一)
圣保罗--美国财长雅各布·卢(Jacob J. Lew)将与巴西财政部长曼特加(Guido Mantega)和央行总裁Alexandre Tombini会面。
伦敦--英国央行金融稳定事务副总裁John Cunliffe将在查塔姆社(Chatham House)出席“市场结构、交易及融资新规则”会议(0930)。
布鲁塞尔--立陶宛财长Rimantas Sadzius将在欧盟议会经济委员会讲话(1400)。
德国基尔--欧洲央行管委会成员魏德曼将在当地的一次会议上讲话，主题为“欧元区的外部失衡”(1500)。
3月18日(二)
墨西哥城--美国财长雅各布·卢将与墨西哥总统Enrique Pe?a Nieto、财长Luis Videgaray和央行总裁Agustin Carstens会面。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
伦敦--英国央行总裁卡尼将在卡斯商学院讲话时宣布对央行进行人事调整。
加拿大哈利法克斯--加拿大央行总裁波洛兹对当地商会讲话。
法兰克福--葡萄牙前财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)就“金融系统的建立：美国初期历史经验”讲话(1600)。
3月19日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。
伦敦--英国财政大臣欧思邦将公布2014年预算。
法兰克福--欧洲央行管委会和一般委员会举行会议，预计不会宣布利率决定(至3月20日)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在全球经济研讨会上讲话(0500)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
日本大津--日本央行审议委员木内登英与当地企业领导人会面(0130)。
3月20日(四)
布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至3月21日)。
德国杜塞尔多夫--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)参与“对世界而言微不足道？陷入全球化、监管和形象忧虑的德国银行”小组讨论(1500)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本商工会议所讲话(0715)。
苏黎世--瑞士央行进行货币政策评估(0830)。
3月21日(五)
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与布鲁金斯学会主办的“债务与金融市场的欠缺：一个名义GDP的案例”讨论(1545)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会(至3月22日)。发言嘉宾包括：美联储理事史坦、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧。
3月24日(一)
多伦多--加拿大央行副总裁连恩将在当地约克大学发表讲话。
日本北九州--日本央行副总裁岩田规久男将在当地的一研讨会上发言(0500)。
赫尔辛基--欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨芬兰央行总裁利卡宁将主持在该市召开的货币政策与全球经济会议(0900)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 洪曦; 审校 于春红)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)