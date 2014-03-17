《台湾重要政经日程》--3月17日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
===================今日重要政经消息=============================
3/17(一)
--09:00 总统马英九主持3月总统府月会。
--09:00 立法院财政委员会审查法案。
--14:30 立法院内政委员会审查海峡两岸服务贸易协议。
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3/18(二)
--14:00 国泰金控 投资人说明会。
*3/19(三) *--16:00 美银美林证券2014年台湾科技论坛媒体说明会。
3/20(四) *--12:00 ARM2014年展望媒体说明会。 *--14:00 富邦金控 举行投资人说明会。
--16:00 经济部公布2月外销订单金额年变动率，上月为年减2.8%。
3/24(一)
--8:30 主计总处公布2月份季调失业率，上月为4.07%。
--16:00 经济部公布2月工业生产指数，上月为年减1.78%。
3/25(二)
--16:10 央行公布2月份M2年增率，上月为年增5.97%。
3/26(三)
--央行标售103-4期国库券，预计金额250亿台币，天期364天期。27日发行。
3/27(四)
--央行召开第一季全体理监事会议，并宣布利率决策。
3/31(一)
--鸿海 去年第四季财报/2013年财报公布。
4/3(四)
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,179.78亿美元。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市一日。
4/7(一)
--08:30 3月消费者物价指数年率，2月为年减0.05%。
--16:00 财政部公布3月出口金额，2月为年增7.9%。
5/20(二)
--16:10 台湾央行公布第一季经常帐/国际收支。去年第四季经常帐顺差171.4亿美元。
6/2(一)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)