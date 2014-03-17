中国公开市场：一级交易商本周仍可上报多期限正/逆回购，及央票需求

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透北京3月17日 - 业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天，逆回购包括七和14天。
3月初以来资金利率持续低位波动，央行公开市场上周顺势拉长资金锁定期限，以28天正回购操作完全取代14天品种，但净回笼规模继续缩减。市场人士认为，在前期外汇占款增幅累积效应下，近期流动性持续宽松，而央行仍旧温和回笼资金量，表明在当前宏观经济欠佳的背景下，短期维稳意图仍难彻底消除。
他们并认为，央行容忍当前低位的资金利率亦让市场颇感意外，不过若未来外汇占款逐步减少的情况下，延长资金投放期限，对将来流动性补充亦有助益。考虑到宏观经济下滑苗头显现，稳增长仍是当前重中之重，未来货币政策适度宽松的可能性仍不能完全排除。
本周公开市场将有780亿元的正回购到期，无央票到期。
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报当周公开市场需求，具体包括正/逆回购和央票。如果某些操作未出现在需求名单中，就基本不太可能进行该项操作。
2014年以来，中国央行公开市场操作先由逆回购发端，而在面对春节后市场流动性宽松局面，央行于2月18日重启正回购操作，以14天期限品种单独操作开头。前周则又重启28天期正回购操作，两个期限品种并行操作；至上周即转变为仅有28天期操作。(完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
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