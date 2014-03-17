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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 08:50 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月17日

**上海证券报**

--中国人民银行郑州培训学院教授王勇撰文指出，如果在短期内经济增速急速下滑，比如低于7%，同时，可能因资本外逃导致的外汇占款急速减少，不妨考虑启动降低存款准备率的工具，但目前来看，这样的可能性较小。

**第一财经日报**

--接近上海市国资委人士透露，上海很有可能启动两家国有资本流动平台--上海国际集团有限公司、上海国盛集团有限公司，两家集团公司将一改过去资产经营的业务模式，而转向以股权为纽带运作上海市国资委旗下资本。

--参与上海国资改革的权威人士透露，浦发银行 极有可能收购上海国际信托有限公司，两者的最大股东同为上海国际集团。

**东方早报**

--中国证监会批复同意上海期货交易所挂牌交易热轧卷板期货合约，记者获悉，上市日期已基本锁定本周五（21日）。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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