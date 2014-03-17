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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 09:01 BJT

全球金市：现货金连涨第五日，乌克兰局势驱动避险买盘

美国总统奥巴马周日通过电话对俄罗斯总统普京表示，美国不承认克里米亚地区的公投结果，并警告称，美国政府准备就克里米亚危机对俄罗斯进行制裁。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 表示，周五黄金持仓量增加3.29吨，至816.59吨。

美国商品交易管理委员会(CFTC)公布的数据显示，对冲基金和基金经理连续第五周增加对黄金期货和期权的多头押注，增至2012年12月中以来最高，对克里米亚紧张局势和对中国经济的忧虑推动黄金买兴。

受去年金价下跌影响，越来越多的金矿正在出售计划中产量的远期合约，以巩固财务状况应对困难时期，但这些对冲操作仅是短期的。(完)

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(编译 张涛/于春红; 审校 李爽)
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