全球金市：现货金连涨第五日，乌克兰局势驱动避险买盘

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
美国总统奥巴马周日通过电话对俄罗斯总统普京表示，美国不承认克里米亚地区的公投结果，并警告称，美国政府准备就克里米亚危机对俄罗斯进行制裁。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 表示，周五黄金持仓量增加3.29吨，至816.59吨。
美国商品交易管理委员会(CFTC)公布的数据显示，对冲基金和基金经理连续第五周增加对黄金期货和期权的多头押注，增至2012年12月中以来最高，对克里米亚紧张局势和对中国经济的忧虑推动黄金买兴。
受去年金价下跌影响，越来越多的金矿正在出售计划中产量的远期合约，以巩固财务状况应对困难时期，但这些对冲操作仅是短期的。(完)
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(编译 张涛/于春红; 审校 李爽)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)