金砖国家：3月14日股汇市收盘纵览

路透3月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月14日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.1%，至938.46点。

中国股市：沪综指收低，银行、地产等权重股领跌

更新版 1-中国汇市：人民币收盘大跌创逾10个月新低，受远期购汇加重拖累

香港股市：恒指周线跌4.9%，创2012年5月以来最大单周跌幅

============================================================================

拉美股市：下跌，因乌克兰克里米亚地区公投在即，投资者担心西方和俄罗斯之间紧张加剧可能导致对俄经济制裁，并爆发局部战争。MSCI明晟拉美指数 跌0.7%报2,830.91点。巴西股市Bovespa指数 亦下跌1%报44,965.66点。

拉美汇市：1645GMT，巴西雷亚尔兑美元 报2.3590雷亚尔，微涨0.04%。

============================================================================

南非股市：跌逾1%，追随全球市场跌势，因忧虑西方与俄罗斯之间在乌克兰问题上紧张加剧。指标Top-40绩优股指数 跌1.07%至417,61.01点。综合指数 跌0.88%，至464,12.40点。

南非汇市：兰特兑美元小涨，关注下周通胀和零售销售数据

============================================================================

印度股市：小幅收高，因外资强劲买盘推高Larsen & Toubr等绩优股，使指数距离纪录高位不远，但市场对近期涨势的速度也有一些担心。指标BSE指数 升0.16%或35.19点，收在21,809.80点，仍接近周一触及的纪录高点22,023.98点，本周下跌0.5%。大盘NSE指数 微涨0.17%至6,504.2点，脱离周二触及的纪录高点6,562.85点，一周跌幅为0.34%。

印度汇市：印度卢比兑美元从一周低点反弹，收盘大致持平，因有迹象显示，股市和债市的外资买盘依然强劲，帮助抵消全球对于乌克兰军事紧张局面以及中国经济的忧虑。卢比兑美元 收在61.19/20，周四收报61.17/18。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.43%，至1,062.47点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.21%，至591.07点。