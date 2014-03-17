金砖国家：3月14日股汇市收盘纵览

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透3月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月14日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.1%，至938.46点。
中国股市：沪综指收低，银行、地产等权重股领跌
更新版 1-中国汇市：人民币收盘大跌创逾10个月新低，受远期购汇加重拖累
香港股市：恒指周线跌4.9%，创2012年5月以来最大单周跌幅
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拉美股市：下跌，因乌克兰克里米亚地区公投在即，投资者担心西方和俄罗斯之间紧张加剧可能导致对俄经济制裁，并爆发局部战争。MSCI明晟拉美指数 跌0.7%报2,830.91点。巴西股市Bovespa指数 亦下跌1%报44,965.66点。
拉美汇市：1645GMT，巴西雷亚尔兑美元 报2.3590雷亚尔，微涨0.04%。
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南非股市：跌逾1%，追随全球市场跌势，因忧虑西方与俄罗斯之间在乌克兰问题上紧张加剧。指标Top-40绩优股指数 跌1.07%至417,61.01点。综合指数 跌0.88%，至464,12.40点。
南非汇市：兰特兑美元小涨，关注下周通胀和零售销售数据
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印度股市：小幅收高，因外资强劲买盘推高Larsen & Toubr等绩优股，使指数距离纪录高位不远，但市场对近期涨势的速度也有一些担心。指标BSE指数 升0.16%或35.19点，收在21,809.80点，仍接近周一触及的纪录高点22,023.98点，本周下跌0.5%。大盘NSE指数 微涨0.17%至6,504.2点，脱离周二触及的纪录高点6,562.85点，一周跌幅为0.34%。
印度汇市：印度卢比兑美元从一周低点反弹，收盘大致持平，因有迹象显示，股市和债市的外资买盘依然强劲，帮助抵消全球对于乌克兰军事紧张局面以及中国经济的忧虑。卢比兑美元 收在61.19/20，周四收报61.17/18。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.43%，至1,062.47点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.21%，至591.07点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 微升0.03%，至36.5970卢布；卢布兑欧元 跌0.36%，至50.9525卢布。(完) (整理 郑茵 审校 张荻)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)