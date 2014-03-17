港报财经评论：美俄金融战蓄势待发--信报3月17日

美俄金融战蓄势待发/ 习广思

多事的周末，俄罗斯政经动荡固然是焦点，但中国亦有两则重要消息。人行银行宣布，人民币兑美元汇率波幅扩大至2%，这应该是市场预期之内，对于近期大幅波动兼贬值的人民币来说，反而是好事。阿里巴巴落实到美国上市，消息指最快在4月提出IPO申请。这轮科网狂潮到底何时结束，尤其是“两马”恶斗带来的炒作潮，市场人士有一个逆向说法，当阿里巴巴上市之际，这股科网潮将离见顶不远，它将是这轮中资科网高潮所在。港股夹在中外两股力量之间，上周讨论中国债务违约风险多日，这场风险尚未结束，而且有机会升温，但最终不会酿成大危机，此乃改革过程中必经的阵痛。中国内地政府要拨乱反正，债务违约料陆续有来；相反，本周市场焦点将落在美国联储局议息会议，以及俄罗斯政治及金融战，欧美股市试新高后，再度乌云密布。在多重困扰因素下，大市难言乐观。

联储局本周议息，是联储局主席耶伦上场后初试啼声，焦点一是联储局会否再缩减买债100亿美元，至550亿美元；焦点二是联储局会否改变利率前瞻指引。尽管上周五美国公布的2月份PPI数据不甚理想，但具关键性的2月份就业报告似乎已一槌定音，本周再缩减买债的机会甚高，只因要阻止当局暂停退市，门槛太高。耶伦本身有鸽派基因，即使她提到要观察天气对经济造成的不稳定影响，但她未有发出暂停退市的讯号。获提名为联储局副主席的费希尔（Stanley Fischer），上周出席听证会时亦在放鸽。他表示，6.7%失业率仍然过高，通胀率太低，联储局仍有需要维持宽松政策，保就业、稳物价。

部分媒体捉住这一点，继续憧憬联储局放水云云，但看多几段新闻，才发现Fischer对退市的真正看法。Fischer话，退市正在开始，或者已经开始，每月买债额度正在缩减且会持续，就是一个说明。他又说，当真正开始退市，对市场影响稳定，情况似乎会持续。他所指的市场，当然是指美股。然而，这番话已足以说明两大鸽派人物都赞成每月缩减买债的方向，反覆强调继续宽松的必要性，所指的是维持低利率环境。对联储局来说，长线要说服市场退市不是加息，低利率政策将会持续，中短线则要改变利率前瞻指引，才能够以之来说服市场。

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公投争议美元恐遭狙击/ 苏子

仍未知悉乌克兰克里米亚举行公投表决加入俄罗斯的结果。从民调上看，由于有80%受访者支持入俄，故预计公投有极高机会获得通过。由于较早前俄罗斯在联合国安理会运用否决权，令到由美国提出指克里米亚公投无效的决议案未能获得通过；加上西方国家早已表明不会承认公投结果；因此，目前市场即使已有心理准备，一旦公投真的获得通过，俄罗斯将失去G8地位以及会被西方国家制裁。

公投争议将令市场情绪继续恐慌，原因是俄罗斯本身便是一个军事强国，加上她亦是一个资源丰富的大国，故西方国家的制裁行动非但未必能对俄罗斯构成重大负面冲击，反而更会触发俄罗斯的绝地反击，例如停用美元作为结算货币，这对全球金融市场将构成重大打击。市场担心目前乌克兰的紧张局势已几可肯定不会刺激本来具备避险功能的美元止跌回升之余，美元反而更可能因为俄罗斯对美国作出反击行动而被汇市投资者狙击，承接近期的疲弱势头向下作出重大突破。至于近期一直成功发挥避险功能的黄金、日圆以至瑞士法郎料会继续受到追捧，当中金价上周已成功突破去年10月28日的每盎斯1,361.48美元高位阻力及明确高收，故金价本周可以看高一线，料1,400美元心理关口稍后有甚高机会顺利突破，并朝着周线“一目均衡图”云带区的1,488美元顶部阻力迈进。

留意此阻力与100周及200周平均线阻力十分接近，但上周100天平均线却已微破200天平均线，即出现利淡大方向的警号。因此，倘若本周金融市场出现巨变令市场避险情绪飙升，料金价因此一举突破上述阻力并挑战1,500美元心理关口的可能性甚高。若真的出现此情况，则上述的100天平均线跌破200天平均线的不利突破警号已可视作假突破看待，后市金价料会进一步朝着2011年9月的1,920.95美元高位跌至去年6月的1,179.8美元低位的50%反弹目标迈进。此外，小心日圆的强势一旦令美元兑日圆跌破上月的100.73日圆低位，100日圆心理关口将会不保，并在止蚀沽盘推动下，随后有甚高机会朝着去年10月的96.53日圆低位迈进，故好仓要严守止蚀。

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