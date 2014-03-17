港报财经评论：港股大震仓，买股等跌定--经济日报3月15日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
港股大震仓，买股等跌定/ 林瑞芬
美股周四急挫，恒指昨收21,539，跌1%，成交额754亿港元。腾讯 续见大震仓，一度挫6.8%，强势股未止泻，大市短期仍偏弱。3月下旬是上市公司的业绩高峰期，更重要是外围两大因素主导，分别是俄乌就克里米亚争夺战，以及联储局议息结果。
外围一有风吹草动，港股必成提款机，克里米亚周日将进行公投，结果可能触动投资者神经。美国国务卿克里已警告俄国，称美国和欧盟针对克里米亚公投，正制定严厉的应对措施。不过，公投后俄国的反应如何难料，如决定吞并克里米亚，势必令俄国与欧美政治关系紧张，是经济制裁还是军事冲突？还是继续口水战，动口不动手？大是大非问题上，有俄国官员及商人也已做紧最坏的打算，包括俄国可能受到伊朗式的制裁，如冻结外汇帐户、银行资产及拖延对俄罗斯公司的贷款。由于涉及多国的政治利益角力，世事难料，投资者本能反应就选择闪避！因此，也可阿Q精神点谂，如俄乌局势缓和，股市有反弹理由。3月18及19日美联储局一连两日议息，近月极寒天气打乱经济节奏。不过，没有迹象显示，联储局会改变减买债的步伐，在今年内完成终止买债的预期不变。相信主席耶伦仍取态保守，会睇埋3月数据，不会就远期利率指引作明确的修改，4月议息才会有较前瞻性的指引。
中国内地经济弱起步，进一步打击投资者的信心。本周看好的投资者大部分时间处捱打状态，技术上，恒指反弹受制23,000而回，顺势考验上升轨支持位21,500，若失守进一步试21,000至21,200。目前最重要是微观腾讯 这类强势蓝筹何时止跌，须知一段跌浪，强势股最后才跌，当强者也跌得七七八八下，可能是跌市的尾声。回说上市公司的业绩，下2周进入高潮，业绩曝光往往令股价出现短期波动。嘉里物流 昨所公布的盈利符招股书预测，但股价却挫6.6%。周四中国海外 公布去年度核心利润增长20%，其实符合中金、花旗及摩通等券商预期，公司核心盈利已连续多年双位数增长，股东回报比率亦有23.4%，讲真业绩不是太差。股价因业绩略低于市场最高的预期而被质，周四急插4%，周五收报18.92港元，全周累计下跌8%，恐怕又是沽空者找藉口从中取利！
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盈利稳增长，中海外低吸/ 余少文
中国海外 去年盈利维持双位数增长，尽管面对中国因城因地的楼市分类调控，但相信影响不大，预期未来盈利可维持双位数增长，可以候低吸纳。中港股市昨日再跌，国企指数一度低见9,207点，全日跌24点或0.3%，收报9,298点，成交额124亿港元，只有21%主板H股逆市上升；而红筹指数则跌50点或1.2%，收报3,977点，是近8个月以来首度收低于4,000点，成交额56亿港元。大市下跌的焦点是腾讯控股 下挫，因为人民银行出手，发紧急文件叫停支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品，同时叫停条码（二维码）支付等面对面支付服务；通知指线下条码支付突破了传统手机终端的业务模式，其风险控制水准直接关系客户的资讯安全与资金安全，虚拟信用卡则突破现有信用卡业务模式，在落实客户身份识别义务、保障客户资讯安全等方面，尚待进一步研究。
由于龙头下跌，早前一直依附支付概念而走高的股份，昨日亦显着回落，如中国创新支付 、高阳科技 等。由于中国刚开始规管网上金融，尽管目的是网上金融健康发展，规范料陆续有来，不排除支付概念股会借势调整。至于另一中国一直打击的房地产市场，总理李克强日前表示房地产调控要因城因地分类进行调控，反映调控有弹性，对内房股而言也算是小小好消息，但仍然认为房地产龙头股可以在今次调控中扩大势力。
龙头之一的中海外去年收入升28%至825亿港元，盈利升23%至230亿港元，每股盈利2.82港元，末期息29仙，连同中期息18仙，全年息率约2.5厘，息率是比上不足比下有余的水准。去年房地产销售额1,385亿港元，对应销售面积达923万平方米，目前土地储备约3,877万平方米。由于其盈利好过预期，股价昨日逆市上升，但其毛利率只有35%差过预期，公司解释是保障房建造所拖累。由于中国内地推动保障房是国策，相信中海今年毛利率会继续受到保障房因素影响，未必能大幅改善，所以管理层表示未来毛利率可以持续在30%以上，也较去年35%水准为低。至于公司将今年合约销售金额目标订为不少于1,400亿港元，竣工楼面面积1,000万平方米，较去年实际量分别高1%和8%而已，反映集团相对保守。
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路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)