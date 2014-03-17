港报财经评论：港股大震仓，买股等跌定--经济日报3月15日

港股大震仓，买股等跌定/ 林瑞芬

美股周四急挫，恒指昨收21,539，跌1%，成交额754亿港元。腾讯 续见大震仓，一度挫6.8%，强势股未止泻，大市短期仍偏弱。3月下旬是上市公司的业绩高峰期，更重要是外围两大因素主导，分别是俄乌就克里米亚争夺战，以及联储局议息结果。

外围一有风吹草动，港股必成提款机，克里米亚周日将进行公投，结果可能触动投资者神经。美国国务卿克里已警告俄国，称美国和欧盟针对克里米亚公投，正制定严厉的应对措施。不过，公投后俄国的反应如何难料，如决定吞并克里米亚，势必令俄国与欧美政治关系紧张，是经济制裁还是军事冲突？还是继续口水战，动口不动手？大是大非问题上，有俄国官员及商人也已做紧最坏的打算，包括俄国可能受到伊朗式的制裁，如冻结外汇帐户、银行资产及拖延对俄罗斯公司的贷款。由于涉及多国的政治利益角力，世事难料，投资者本能反应就选择闪避！因此，也可阿Q精神点谂，如俄乌局势缓和，股市有反弹理由。3月18及19日美联储局一连两日议息，近月极寒天气打乱经济节奏。不过，没有迹象显示，联储局会改变减买债的步伐，在今年内完成终止买债的预期不变。相信主席耶伦仍取态保守，会睇埋3月数据，不会就远期利率指引作明确的修改，4月议息才会有较前瞻性的指引。

中国内地经济弱起步，进一步打击投资者的信心。本周看好的投资者大部分时间处捱打状态，技术上，恒指反弹受制23,000而回，顺势考验上升轨支持位21,500，若失守进一步试21,000至21,200。目前最重要是微观腾讯 这类强势蓝筹何时止跌，须知一段跌浪，强势股最后才跌，当强者也跌得七七八八下，可能是跌市的尾声。回说上市公司的业绩，下2周进入高潮，业绩曝光往往令股价出现短期波动。嘉里物流 昨所公布的盈利符招股书预测，但股价却挫6.6%。周四中国海外 公布去年度核心利润增长20%，其实符合中金、花旗及摩通等券商预期，公司核心盈利已连续多年双位数增长，股东回报比率亦有23.4%，讲真业绩不是太差。股价因业绩略低于市场最高的预期而被质，周四急插4%，周五收报18.92港元，全周累计下跌8%，恐怕又是沽空者找藉口从中取利！

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盈利稳增长，中海外低吸/ 余少文

中国海外 去年盈利维持双位数增长，尽管面对中国因城因地的楼市分类调控，但相信影响不大，预期未来盈利可维持双位数增长，可以候低吸纳。中港股市昨日再跌，国企指数一度低见9,207点，全日跌24点或0.3%，收报9,298点，成交额124亿港元，只有21%主板H股逆市上升；而红筹指数则跌50点或1.2%，收报3,977点，是近8个月以来首度收低于4,000点，成交额56亿港元。大市下跌的焦点是腾讯控股 下挫，因为人民银行出手，发紧急文件叫停支付宝、腾讯的虚拟信用卡产品，同时叫停条码（二维码）支付等面对面支付服务；通知指线下条码支付突破了传统手机终端的业务模式，其风险控制水准直接关系客户的资讯安全与资金安全，虚拟信用卡则突破现有信用卡业务模式，在落实客户身份识别义务、保障客户资讯安全等方面，尚待进一步研究。

由于龙头下跌，早前一直依附支付概念而走高的股份，昨日亦显着回落，如中国创新支付 、高阳科技 等。由于中国刚开始规管网上金融，尽管目的是网上金融健康发展，规范料陆续有来，不排除支付概念股会借势调整。至于另一中国一直打击的房地产市场，总理李克强日前表示房地产调控要因城因地分类进行调控，反映调控有弹性，对内房股而言也算是小小好消息，但仍然认为房地产龙头股可以在今次调控中扩大势力。

龙头之一的中海外去年收入升28%至825亿港元，盈利升23%至230亿港元，每股盈利2.82港元，末期息29仙，连同中期息18仙，全年息率约2.5厘，息率是比上不足比下有余的水准。去年房地产销售额1,385亿港元，对应销售面积达923万平方米，目前土地储备约3,877万平方米。由于其盈利好过预期，股价昨日逆市上升，但其毛利率只有35%差过预期，公司解释是保障房建造所拖累。由于中国内地推动保障房是国策，相信中海今年毛利率会继续受到保障房因素影响，未必能大幅改善，所以管理层表示未来毛利率可以持续在30%以上，也较去年35%水准为低。至于公司将今年合约销售金额目标订为不少于1,400亿港元，竣工楼面面积1,000万平方米，较去年实际量分别高1%和8%而已，反映集团相对保守。

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