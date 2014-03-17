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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 09:07 BJT

标题新闻：丰田汽车印度子公司宣布两座工厂的工人周日起停工，故意暂停生产线--NHK

注：日本放送协会(NHK)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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