港报社评：检讨改制需时，阿里巴巴等不及--星岛日报3月17日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
本来打算来港上市的科网巨企阿里巴巴，由于绕不过「同股同权」的规限，宣布启动在美国的上市程序。这块眼看到口的肥肉溜走，固然可惜，不过，肥肉所含异种细胞会否引起严重副作用，损害香港市场健康，争议不会随阿里舍港取美烟消云散。
创办人马云以香港为首选上市之地，如果香港成功招揽这家市场估值接近1万亿元的科网巨企上市，得益并不止于一次过的巨额收入，还可以进一步擦亮招牌，吸引更多科网企业考虑来港集资，壮大国际金融中心的实力。
不过，阿里提出的安排，容许持有公司股票仅10%的人，可以全权控制公司，违反了香港市场奉行的同股同权原则。同股同权关乎公平，避免大股东透过一股多票以小控大，在香港历史中更有防范资金外流的功能。
现时香港蓝筹中，只有太古保留AB股制度，是历史遗留下来的安排。中英谈判香港前途期间，不少企业纷纷表示有意推出AB股制度，企图用较少资金保留公司控制权，把释放出来的资金移去外地避险，结果监管机构决定煞停。
监管当局一旦向阿里开了绿灯，其他公司申请，就会要求一视同仁，不能不考虑此例一开的副作用。
对香港交易所来说，早前内地搜索引擎巨企百度以及英超球会曼联，本来都有意来港上市，结果都因为AB股问题，分别去了美国和新加坡。为了总裁李小加「梦中」的「创新先生」和「未来小姐」，港交所打算就同股同权机制公开谘询民意。
如何确保香港市场机制对股东公平又不失集资竞争力，难题不会随阿里远去，需要港交所与监管机构继续探讨。
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路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)