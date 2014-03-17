港报社评：人民币今起扩波幅，利香港离岸中心-经济日报3月17日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
人行前天正式宣布，人民币兑美元汇价的每日波幅，今天起由中间价上下1%，扩大至2%。外界关注此是否意味人民币将再升。惟人民币2012年波幅由0.5%扩至1%后，人民币去年亦仅升3%，升幅未明显扩大，故此扩波幅未必等同扩升幅。
中央的首要考量，应是循序渐进扩大人民币波幅，为人民币最终走向自由浮动铺路。中央此时此刻作此决定，相信要向市场释出两个讯号。
其一，人民币汇价已达合理均衡水平。中央近日有意无意放大上月出口等数据欠理想，助长市场唱淡中国经济，以遏人民币升值预期，向市场表明人民币再升空间已有限。
其二，人民币将双向波动非单边升值。中央担心若扩波幅，将助长热钱涌入炒单边，恐进一步挟升人民币，冲击内地出口以至宏观经济，故刻意震仓营造人民币双向波动。
中长期而言，人民币仍有上升潜力，此既因内地经济虽趋缓，但未来几年料仍保持约7%至7.5%的中高速增长；亦因中央正促人民币国际化，人民币汇价若趋升，有助国际投资者持有人民币。惟人民币升幅未必如去年般，每年升近3%，更可能是每年升约1%至2%，短期波动则增大。
此对香港既有挑战，亦有机遇。皆因不少投资者冀投资人民币，以稳赚升幅，若人民币升势放缓，甚至频现阶段性下跌，或损其投资意慾，影响香港人民币资金池以至其他人民币投资产品的业务增长。
惟人民币双向波动若趋明显，商界势要更多衍生工具以对冲人民币汇率风险，亦会吸引风险胃纳较高的投资者，买人民币衍生工具赚尽波幅，香港应把握此机遇，更积极拓展人民币衍生产品，以巩固香港人民币离岸中心地位。
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