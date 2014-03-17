中国股市：沪综指开盘稍涨，此前央行宣布人民币扩大波幅

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海3月17日 - 在中国央行宣布扩大人民币汇率波幅后，中国股市沪综指 周一开盘稍有上涨。分析师指出，前期人民币汇率持续贬值已令投资者对汇率政策变化产生一定预期，今早市场对此消息的反应并不强烈。
沪综指开盘报2,009.882点，涨5.543点或0.28%。
中国人民银行上周六宣布，自下周一(17日)起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。上一次央行扩波幅是在2012年4月，央行扩大人民币波动区间从0.5%至1%，在随后的三个月人民币累计贬值幅度达到1.36%，并一度单日接近1%的跌停板。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。