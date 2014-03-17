中国股市：沪综指开盘稍涨，此前央行宣布人民币扩大波幅

路透上海3月17日 - 在中国央行宣布扩大人民币汇率波幅后，中国股市沪综指 周一开盘稍有上涨。分析师指出，前期人民币汇率持续贬值已令投资者对汇率政策变化产生一定预期，今早市场对此消息的反应并不强烈。

中国人民银行上周六宣布，自下周一(17日)起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度由1%扩大至2%。上一次央行扩波幅是在2012年4月，央行扩大人民币波动区间从0.5%至1%，在随后的三个月人民币累计贬值幅度达到1.36%，并一度单日接近1%的跌停板。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)