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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 10:33 BJT

更新版 1-全球金融：美国FDIC以操控LIBOR为由，控告全球16家大型银行

**重大损失**

FDIC表示，这些金融机构的行为对FDIC自2008年以来接管的38家破产银行造成“重大损失”，其中包括华互银行和IndyMac银行等。

FDIC并未将损失规模加以量化。这起诉讼亦未具体说明FDIC针对何种损失进行控告。

本案也指控英国银行业者协会(BBA)参与了利率操纵。FDIC指出，BBA曾声称自己独立监管银行提交Libor的过程，并表示这是“透明的”基准利率，即便它知道银行在提交数据时作假。BBA代表拒绝置评。

被告银行包括：美国银行 、花旗集团 、瑞士信贷 、德意志银行 、汇丰控股 、摩根大通 及苏格兰皇家银行 。

其他被告银行包括：荷兰合作银行、莱斯银行集团 、法国兴业银行 、农林中央金库 、加拿大皇家银行 、三菱东京日联银行 和WestLB AG。(完)

(编译 李爽/王翔琼；; 审校 龚芳)
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