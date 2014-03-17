《外汇专栏》欧元汇率节节高，欧元区出口商不希望成为下个日本

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley 编译 张若琪

路透伦敦3月14日 - 欧元区的出口商必定希望，欧洲央行总裁德拉吉驳斥将欧元区和日本通缩经验相提并论，是正确的。

否则，欧元区出口商就会像1990年代的日本出口商那般，可能因本币走强侵蚀净利，且将竞争优势拱手让给全球其他对手，而遭受损害。

欧元兑美元 周四触及1.3967的两年半高点；欧元兑离岸人民币 从2月6日的8.1239到周四的8.5674跳升了近5.5%。

欧元涨势甚至引发德拉吉的关注。

欧元汇率“在我们评估物价稳定时重要性越来越高，”德拉吉周四表示 ，向手持欧元多仓、预期欧元将进一步升值的交易商释出郑重警告。

欧元区的出口商尤其不乐见欧元进一步升值。欧元买家当然会对欧元区外的销售进行对冲(避险)，这种情形下欧元愈便宜愈好，因为利润和定价竞争优势就会增加。

同样地，欧元愈强，欧元区出口商就愈难在全球市场中竞争，因为用欧元定价的产品以其他国家的本币计算起来会更贵，为了维持竞争性，就得减少赚头。

日本在1990年代努力对付通缩压力之际，日圆兑美元从1990年1月2日的146.73升值，到1999年12月31日收于102.21。

其间汇率虽有跌宕起伏，但基本上日本出口商应该都得接受，日圆汇率在那10年结束时远比初期强得多。

德拉吉一直坚持，欧元区有别于日本1990年代面对的情况。

但一些人看出欧元区目前情况与日本的遭遇有些类似。

1990年代饱受资产价格下降困扰的日本银行业未雨绸缪，抑制新的放贷。

欧元区银行体系，特别是贷款曝险，也正处于整顿，忙于将欧元调回国内--但那未必有助于把新信贷扩展至更广泛的经济。

日系银行向内审视之际，原本投资在外的资本在1990年代纷纷转回国内，以支撑日圆为计算单位的资产负债表，那段期间日圆即受到这股回归国内资金的支撑。

同时，日本出口商也认清情况，知道当前得买入日圆以为对冲，因为未来有可能变得较贵。

而伺机进行境外投资的日本进口商和日本投资者都认识到，他们当前可推迟卖出日圆。

对他们来说，以日圆计价，外币明天有可能比现在更便宜。

24小时后日圆还会升值的想法，几乎成了自我应验的预言。