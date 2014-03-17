IEA月报：1-2月全球市场从伊朗进口石油触及一年高位

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦3月14日 - 国际能源署(IEA)指出，1月和2月全球从伊朗进口的石油数量创一年高位。行业消息人士认为，这一趋势暗示对伊朗制裁的放松正帮助该国出口恢复。
IEA在一份月度报告中称，全球1-2月包括凝析油在内的伊朗原油进口规模达到141万桶/日。IEA将1月数据上修了9万桶/日。
“近几个月从伊朗进口的石油数量增加，在很大程度上反应出亚洲买家对凝析油的进口量增加，”该机构称。“日本和韩国从伊朗进口的石油激增，尽管1月水位处于异常低位。”
去年11月伊朗与西方国家达成临时协议，伊朗暂停部分核计划以换取西方国家放松制裁。石油交易商和行业消息人士称，此举改善市场人气并降低了买家面临的不确定性。
但IEA指出，伊朗石油最大的两个买家--中国和印度的进口却有所减少。(完) (编译 石冠兰 审校 王翔琼/郑茵)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)