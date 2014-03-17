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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 10:04 BJT

IEA月报：1-2月全球市场从伊朗进口石油触及一年高位

路透伦敦3月14日 - 国际能源署(IEA)指出，1月和2月全球从伊朗进口的石油数量创一年高位。行业消息人士认为，这一趋势暗示对伊朗制裁的放松正帮助该国出口恢复。

IEA在一份月度报告中称，全球1-2月包括凝析油在内的伊朗原油进口规模达到141万桶/日。IEA将1月数据上修了9万桶/日。

“近几个月从伊朗进口的石油数量增加，在很大程度上反应出亚洲买家对凝析油的进口量增加，”该机构称。“日本和韩国从伊朗进口的石油激增，尽管1月水位处于异常低位。”

去年11月伊朗与西方国家达成临时协议，伊朗暂停部分核计划以换取西方国家放松制裁。石油交易商和行业消息人士称，此举改善市场人气并降低了买家面临的不确定性。

但IEA指出，伊朗石油最大的两个买家--中国和印度的进口却有所减少。(完) (编译 石冠兰 审校 王翔琼/郑茵)
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