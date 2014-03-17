重发-中国个股：浦发银行临时停牌，因重要事项未公告

(重发以跟上USN)

路透上海3月17日 - 据上海证交所网站，中国浦东发展银行 周一临时停牌，因重要事项未公告。稍早前有媒体报导称，该银行有可能收购一家信托公司。

第一财经日报报导周一引述权威人士消息，浦发银行极有可能收购其兄弟公司上海国际信托有限公司，这是浦发银行成为银行系金融控股集团的重要一步棋，同时也意味着上海市建设金融控股集团思路的重大转变。