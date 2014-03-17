重发-中国个股：浦发银行临时停牌，因重要事项未公告

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
(重发以跟上USN)
路透上海3月17日 - 据上海证交所网站，中国浦东发展银行 周一临时停牌，因重要事项未公告。稍早前有媒体报导称，该银行有可能收购一家信托公司。
第一财经日报报导周一引述权威人士消息，浦发银行极有可能收购其兄弟公司上海国际信托有限公司，这是浦发银行成为银行系金融控股集团的重要一步棋，同时也意味着上海市建设金融控股集团思路的重大转变。
浦发银行公关部负责人对路透表示，目前银行没有收到任何消息，内部也没有听说这个计划，但上述报导指向的是顶层设计，目前不评论真假，需等待进一步信息确认。而上海国际信托人士暂未能联络到发表评论。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。