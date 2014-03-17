中国货币市场：七天回购利率缓升资金供求均衡，短期流动性预期仍较乐观

路透上海3月17日 - 中国银行间市场周一主要质押式回购加权利率 小幅走升，其中七天期品种续涨不足10个基点(bp)。与此前供给过滥相比，早盘在加权价基础上减点的情况大幅减少，流动性供求更趋于均衡。

交易员认为，虽然从更长时间段来看，不排除外汇占款因此下降的可能，但至少在短期内，监管层借人民币贬值加大双向波动，仍将为资金市场提供额外的流动性支持。

中国央行决定自周一（17日）起，银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。

北京一银行交易员称，“现在借钱还是很容易，就是没什么(在加权价上)减点了，比以前均衡。”

他并指出，此前人民币的连续贬值已为其扩大波幅作出充分铺垫，因此该政策变化对流动性几乎未产生直接影响。

中国国内投行中金公司最新发布的报告称，中国扩大汇率波动区间后，外汇占款将持续减少。而外汇占款的减少将导致银行外生性存款的减少，对超储率和存款的形成都有负面影响。

华南一银行交易员补充说，现在中国经济增长形势不甚理想，央行在公开市场操作力度上，预计应该还是稳定温和为主，不至于出台对市场冲击过大的新回笼手段，因此暂时不需要担忧短期流动性。

本周公开市场一级交易商仍上报了与上周相同的需求，具体包括正/逆回购和三个月央票。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8627 1.8407 +2.20

七天 2.6744 2.5980 +7.64

14天 2.6766 2.5553 +12.13

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8150 2.2700 +54.50

七天 2.8550 2.5100 +34.50

14天 3.3500 2.7000 +65.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9000 1.9061 -0.61

七天 2.6700 2.5800 +9.00

14天 2.7300 2.6100 +12.00

Shibor

其中:隔夜 1.8690 1.8765 -0.75

七天 2.6710 2.5270 +14.40

三个月 5.5000 5.5000 +0.00