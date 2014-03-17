修正-芝加哥期市：美国小麦续扬，两日涨幅扩大至近3%

(更正：倒数第二段应为“中国粮食信息网”，非”中国国家粮油信息中心“)

路透悉尼3月17日 - 美国小麦期货周一上涨逾0.5%，令两个交易日的累计涨幅扩大至近3%，因乌克兰政治危机使供应前景蒙上阴影。

芝加哥期货交易所(CBOT)5月小麦 上涨0.73%，报6.92-1/4美元，上周五收高2.6%。

5月大豆 跌0.18%至13.86美元，周五小幅下滑。

5月玉米 走低0.21%，报4.85美元；上个交易日跌0.5%。

俄罗斯国家媒体报导称，周日克里米亚人以压倒性优势投票支持脱乌入俄。基辅指责莫斯科向克里米亚投送军队，并警告分离势力领导人“他们脚下的大地将燃烧”。

分析师表示，小麦期货也受到美国大平原普遍遭受干旱的支撑。

目前巴西正在进行的大豆收割季推高供给，而头号购买国中国的需求却在放缓。

中国粮食信息网(CNGOIC)周五在一份报告中指出，到4月底，中国的玉米库存可能会达到6,000万吨。

这样的水平高于此前预估，因禽流感影响饲料需求，促使农户向政府出售的玉米数量增加。

-------------------------0056GMT------------------------------------

合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 692.25 5.00 +0.73% +2.75% 619.47 78

CBOT玉米 485.00 -1.00 -0.21% +0.00% 464.83 51

CBOT大豆 1386.00 -2.50 -0.18% -0.73% 1367.63 39

CBOT稻米 $15.30 -$0.05 -0.36% +0.49% $15.65 53

美国原油 $99.10 $0.21 +0.21% +0.21% $100.82 41

汇率

欧元/美元 $1.390 -$0.001 -0.09% +0.24%

美元/澳元 0.901 -0.001 -0.17% -0.23%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/石冠兰 审校 张涛)