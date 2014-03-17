台湾货币市场：短率持在低位，但临季底须小心央行回收游资力道

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
* 短率在低位徘徊无甚变化
* 证券商发票量略增
* 央行回收游资力道持续，季底仍须当心
记者 林妙容
路透台北3月17日 - 台湾银行间短率周一大致维持低位不变。交易员指出，今日市场资金宽松而平静，尚无季底效应，然而观察央行持续回收游资力道未减，仍须小心季底突来的紧缩效应。
市场资金调度人士表示，今日市场短钱拆借市况平稳，一周内拆借没有难度，大型行库多数多钱，外资银行小缺但暂不影响市况。不过银行间对因应季底的跨月拆借仍维持谨慎，目前未提供太多的跨月资金出借，加上央行隔夜资金的回收力道持续不减，市场对季底仍戒慎恐惧。
〞我觉得这一旬(资金)蛮(浮)滥的，不过季底传统上还是紧俏，还是要小心。〞一位大型公股银行交易员表示。
由于银行制作财报对资产品质具一定要求，不少银行在季底之际将资产留在帐上，暂停承做跨季的拆款或短票。这使得每年3、6、9月底之际货币市场资金趋于紧俏。
此前台湾央行发行存单已连续六周净增加，至上周五止，央行存单未到期余额 6兆(万亿)6,739.9亿台币，为约一年半高位，显示央行持续回收市场游资；前高为2012年9月25日的6兆6,776.95亿台币。
本地时间12:12时，
--台币兑美元 早盘收升5.7分报30.324。
--台湾加权股价指数 小跌0.10%。
--银行间隔夜拆款加权平均利 暂报0.386%，上日收0.387%；今日区间暂在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率成交暂在0.380-0.420%，与上日区间相同。
**证券商发票量略增**
短票市场方面，票券商指出，虽然今日短票利率没有明显变化，但近来政府持续做多台股，股市表现持坚，令证券商发票量略有升温，但尚不到影响利率的阶段。
欠缺自有资金的票券商，今日在短票部分跨月承作没有问题，但拆款端要寻得跨月资金仍有难度，本周仍将持续为季底的紧缩因素预做安排。
〞跨月的资金要拜托一下子会有，但大部分银行还是希望做在月内。〞一位大型票券商交易员说。
今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率与上日相同；免保票今日出现较高的成交利率落在0.62-0.63%间。
台湾央行周一存单到期金额2,100.5亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周央行存单到期总额为1兆651.5亿台币，其余交易日落点分别为周二948.5亿、周三715.5亿、周四3,320.5亿及周五3,566.5亿。
拆款中心 资料显示，修正后周五超额准备为14亿台币，至周日累计超额准备为负1,110亿台币、加计前期1%的超额准备为负593亿台币。
**RP市场关注金融债交割**
债券市场附买回(RP)利率大致稳于现有水位，交易人士表示，市场资金仍然充裕，短率大致稳于现有水位，然而，本周稍晚开始将有不少金融债将交割，这可能影响资金水位。
证券商交易员进一步解释，由于金融债多是由寿险公司购买，发行时通常寿险公司会将原本配置在投信基金的资金水位抽出，再行交割，因此这可能紧缩债券附买回市场最大资金提供者--投信业者的资金。估计本周、下周的债券附买回市场可能会受此紧缩因素影响。
〞今天整体很宽松，到很晚了还有银行和投信来要券，钱多券少。〞一位证券商交易员表示。
另一大型票券商交易员则表示，由于市场要券要得很凶，目前几乎所有的公司债都没有库存。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，持平于上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同。
今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。
本周公司债、金融债交割紧缩因子较多，主要包括周一交割台电公司债124亿台币、周二交割鸿海 公司债60亿及台电公司债32亿台币、周四交割永丰金 旗下永丰银行金融债20亿台币、周五交割大众银行金融债35亿台币。
交易员并指出，下周有上海商银25日将交割67亿台币，28日兆丰银行将交割金融债。(完) (集体采写 高洁如; 审校 张喜良)
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