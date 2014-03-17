版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 10:27 BJT

台湾汇市：台币盘初偏升，惟观望人民币扩大波幅效应

路透台北3月17日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易稳中略升，惟交易清淡。交易员表示，韩元等亚洲货币持稳，但受人民币扩大波幅、乌克兰情势等变数影响，令市场偏向观望。

此外，汇银人士表示，美联储(FED)明、后天将召开会议。虽然一般预期FED将再度减码100亿美元的购债额度，但仍须提防减码幅度扩大的可能。

〞人民币虽然贬值，但与台币走势更为相关的韩元却平稳。〞一位本地银行交易人士表示。

交易员指出，盘中将观察人民币是否进一步走弱，进而拖累亚币的表现。此外，也要观察台股 盘中的变化，预料在周三台股期货结算前，应该还是偏于强势。

中国央行决定自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。

早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.300-30.327，上日台币实质交易区间主要在30.323-30.340。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币自价平转为微幅折价；一个月远汇报价 早盘在30.306/30.320左右，上日纽约盘收在30.320。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.290-30.340

最新相关报导链接：

--《全球汇市》日圆因乌克兰紧张局势受到提振，人民币走势受关注

--《专题新闻快速浏览》--克里米亚公投决议脱乌入俄，避险资产备受追捧

--《专题新闻快速浏览》--中国央行扩大人民币波幅 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐