台湾汇市：台币盘初偏升，惟观望人民币扩大波幅效应

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透台北3月17日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易稳中略升，惟交易清淡。交易员表示，韩元等亚洲货币持稳，但受人民币扩大波幅、乌克兰情势等变数影响，令市场偏向观望。
此外，汇银人士表示，美联储(FED)明、后天将召开会议。虽然一般预期FED将再度减码100亿美元的购债额度，但仍须提防减码幅度扩大的可能。
〞人民币虽然贬值，但与台币走势更为相关的韩元却平稳。〞一位本地银行交易人士表示。
交易员指出，盘中将观察人民币是否进一步走弱，进而拖累亚币的表现。此外，也要观察台股 盘中的变化，预料在周三台股期货结算前，应该还是偏于强势。
中国央行决定自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元 交易价浮动幅度由1%扩大至2%，即每日银行间即期外汇市场人民币兑美元的交易价可在中国外汇交易中心对外公布的当日人民币兑美元中间价上下2%的幅度内浮动。
早盘台币兑美元的实质成交区间主要在30.300-30.327，上日台币实质交易区间主要在30.323-30.340。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，一个月期美元/台币自价平转为微幅折价；一个月远汇报价 早盘在30.306/30.320左右，上日纽约盘收在30.320。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.290-30.340
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--《专题新闻快速浏览》--中国央行扩大人民币波幅 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)