台湾汇市：2月台币实质有效汇率指数连五个月下滑，仍低于韩元--BIS

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透台北3月18日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，2014年2月台币实质有效汇率(REER)指数为99.37，连续第五个月下滑；韩元的实质有效汇率则是107.61，台币续低于韩元。
台币及韩元实质有效汇率比较图表请点选 r.reuters.com/fyt67v
自2012年11月以来韩元实际有效汇率指数长期高于台币，仅有2013年6月例外。
台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。台湾央行先前曾表示，央行一向维持出口价格竞争力与对手国家平衡，目前台币实质有效汇率相较对手仍维持相对稳定且有优势。
以下为2013年1月至今台币、韩元的实质有效汇率指数比较：
时间 台币REER 韩元REER
2014/02 99.37 107.61
2014/01 100.99r 108.36r
2013年
2013/12 101.82 108.63r
2013/11 102.31r 107.67r
2013/10 102.79r 106.36r
2013/09 103.29r 106.14r
2013/08 101.39r 103.19r
2013/07 101.98r 102.73r
2013/06 101.54r 100.83r
2013/05 101.92r 103.55r
2013/04 100.88r 102.01r
2013/03 100.25r 103.68r
2013/02 101.19r 104.28r
2013/01 102.07r 105.64r
注:r表修正后数字。(完)
参看详情，请点选国际清算银行网站 here (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。
以下为2017年发行的各期记账式附息国债中标明细: 债券名称 招标时间 期限 票面利率 预测利率 边际利率 发行规模 投标倍数 (年) (亿元) ========================================================================== 2016年 1/4 10 3.0956% 3.08% 3.1317% 200 2.14 第23期续发 ========================================================================== 2016年 1/4 1 2.7105% 2.74% 2.7978% 200 2.28 第24期续发 ================================================