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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 09:38 BJT

《汇市简讯》美元/韩元触及盘中低点，此前人民币中间价并无意外

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* 美元/韩元触及盘中低点，此前中国人民币中间价并无意外

* 在中国央行周末宣布扩大人民币汇率波幅后，对今日中间价有很多猜测

* 有人猜测中国央行将试图略进一步打压人民币多头

* 韩国股市上涨，未理会美国股市上周五下滑(完)

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