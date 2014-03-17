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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 09:50 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元亚洲时段下滑，但趋势为上行

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* 克里米亚危机没有新的消息，人民币中间价符合模型预测

* 欧元/澳元汇价略低于纽约收盘的1.5400，因澳元反弹

* 5日、 10日和20日移动均线上移，波林格区间显示上行信号

* 20日移动均线切入位1.5319和先前的高点1.5460分别为首道支撑和阻力位

* 对克里米兰危机的制裁或其他反应将主导下一步走势

* 图表请参看：link.reuters.com/ten67v (完)

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