更新版 1-企业并购：星展银行将收购法兴银行亚洲私人银行业务--消息

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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路透香港3月14日 - 消息人士告诉路透，新加坡星展银行 同意以大约2.5亿美元收购法国兴业银行 的亚洲私人银行业务。预计最早将于周一公布声明。
与法国兴业银行的这一交易，将使星展银行的私人银行业务资产增加近三分之一，至约600亿美元。星展银行目前已是东南亚最大银行。
这将是全球金融危机以来亚洲私人银行领域的第三宗大型交易；小型银行纷纷退出，因它们很难获得足够的营收以支付报酬昂贵的银行家以及不断增加的监管成本。
星展银行和法国兴业银行均拒绝置评。
这次收购将使星展银行的私人银行业务成为亚洲第六或第七大，目前该领域由瑞银 和花旗集团主导。
经济增长导致亚洲百万富豪和亿万富豪大幅增长。根据Wealth-X和瑞银全球超级财富报告(UBS World Ultra Wealth Report)，亚洲富豪今年的综合财富为6.6兆(万亿)美元，财富料将在2017年超过欧洲富豪，2024年超过美国富豪。
但较小型私人银行的利润率较低，尤其是那些产生收入的资产基础不到200亿美元的私人银行。(完)
(编译 于春红; 审校 石冠兰)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)