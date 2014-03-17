全球金融：日本瑞穗银行在美加成为Mt. Gox比特币丢失诉讼的连带被告

周一，Mt. Gox根据美国破产法第15章申请破产保护，此举可暂时停止该公司在美国遭遇的法律行动。

据伊利诺伊居民Gregory Greene向美国法院提交的一份修改后的控诉，瑞穗代表Mt. Gox及其客户持有非比特币资金。Gregory Greene称该公司关闭导致其损失2.5万美元。

这宗来自美国的诉讼指控瑞穗知悉Mt. Gox欺诈行为，不把属于Mt. Gox的资金与属于客户的资金分离，并控告其继续提供银行服务，导致比特币客户损失增加。

实际上，该银行1月时曾试图关闭该交易账户。

网络上泄露的一份记录显示，瑞穗银行一位匿名经理要求Mt. Gox法国执行官Mark Karpeles关闭该公司的银行账户，指因遵从规定，且其他银行切断与该交易平台的关系。