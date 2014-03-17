版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 10:06 BJT

台湾金融：金管会主委称将在三个月后提出交易所合并评估

路透台北3月17日 - 台湾金管会主委曾铭宗周一称，将在三个月后提出包括证交所、柜买中心、期交所以及证券集中保管公司等四个交易所的合并评估。

曾铭宗是在出席立法院备询时作出上述表示的。(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐