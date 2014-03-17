新债招标：中国农发行一年增发债收益率4.5217%，三年5.10%--业内人士

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海3月17日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行稍早招标的两期固息债，其中一年增发品种中标收益率为4.5217%，三年品种中标利率为5.10%。
业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为4.18倍和3.32倍。
农发行另外两期五年和10年期固息债招标将于北京时间15:30结束。
上述债券为该行今年第20-23期金融债，各期发行量分别不超过40亿元、60亿元、60亿元和40亿元。
其中一年期为今年第10期债券 增发品种，票面利率为4.76%。
今日四期债的具体发行条款如下：
第20期 第21期 第22期 第23期
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招标规模上限 40亿元 60亿元 60亿元 40亿元
期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息 10年固息
(今年第10期增发)
招标时间 1/3年： 3月17日14:00-15:00
5/10年： 3月17日14:00-15:30
招标方式 1年： 单一价格中标(荷兰式)
3/5/10年： 单一利率中标 (荷兰式)
缴款日/起息日 3月20日/2月26日 3月20日 3月21日 3月21日
发行期 1/3年：3月18日-3月20日
5/10年：3月18日-3月21日
上市日 3月24日 3月26日 3月27日 3月27日
基本承销额 均无
承揽费 0.05% 0.05% 0.1% 0.15%
--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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