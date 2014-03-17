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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 15:12 BJT

新债招标：中国农发行一年增发债收益率4.5217%，三年5.10%--业内人士

路透上海3月17日 - 业内人士周一透露，中国农业发展银行稍早招标的两期固息债，其中一年增发品种中标收益率为4.5217%，三年品种中标利率为5.10%。

业内人士并透露，上述两期债的投标倍数分别为4.18倍和3.32倍。

农发行另外两期五年和10年期固息债招标将于北京时间15:30结束。

上述债券为该行今年第20-23期金融债，各期发行量分别不超过40亿元、60亿元、60亿元和40亿元。

其中一年期为今年第10期债券 增发品种，票面利率为4.76%。

今日四期债的具体发行条款如下：

第20期 第21期 第22期 第23期

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招标规模上限 40亿元 60亿元 60亿元 40亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息 10年固息

(今年第10期增发)

招标时间 1/3年： 3月17日14:00-15:00

5/10年： 3月17日14:00-15:30

招标方式 1年： 单一价格中标(荷兰式)

3/5/10年： 单一利率中标 (荷兰式)

缴款日/起息日 3月20日/2月26日 3月20日 3月21日 3月21日

发行期 1/3年：3月18日-3月20日

5/10年：3月18日-3月21日

上市日 3月24日 3月26日 3月27日 3月27日

基本承销额 均无

承揽费 0.05% 0.05% 0.1% 0.15%

--------------------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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