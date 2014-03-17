金属期市：伦铜持稳在三年低点附近，中国经济放缓担忧限制涨势

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
中国人民银行周六宣布，自周一(17日)起，人民币兑美元即期 波幅由1%扩大至2% 。尽管这被视为金融自由化的一个信号而受到欢迎，但也使得外国公司及投资者担心对中国曝险。
俄罗斯国家媒体报导称，周日克里米亚人以压倒性优势投票支持脱乌入俄。基辅指责莫斯科向克里米亚投送军队，并警告分离势力领导人“他们脚下的大地将燃烧”。
美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至3月11日当周，投机客增加了铜的净空头部位。
周日智利北部海岸发生地震后，嘉能可-斯特拉塔 和英美资源集团 合资拥有的智利铜矿Collahuasi表示运作正常。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/王翔琼；审校 王兴亚)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)