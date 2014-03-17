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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 10:08 BJT

金属期市：伦铜持稳在三年低点附近，中国经济放缓担忧限制涨势

中国人民银行周六宣布，自周一(17日)起，人民币兑美元即期 波幅由1%扩大至2% 。尽管这被视为金融自由化的一个信号而受到欢迎，但也使得外国公司及投资者担心对中国曝险。

俄罗斯国家媒体报导称，周日克里米亚人以压倒性优势投票支持脱乌入俄。基辅指责莫斯科向克里米亚投送军队，并警告分离势力领导人“他们脚下的大地将燃烧”。

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至3月11日当周，投机客增加了铜的净空头部位。

周日智利北部海岸发生地震后，嘉能可-斯特拉塔 和英美资源集团 合资拥有的智利铜矿Collahuasi表示运作正常。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/王翔琼；审校 王兴亚)
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