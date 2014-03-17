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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 11:00 BJT

英国金融：监管机构敦促银行股东采取严格措施限制业内高薪

路透伦敦3月14日 - 英国金融市场行为监管局(FCA)局长Martin Wheatley周五表示，银行业股东如果真的希望限制业内薪酬过高的现象，应该采取“严格措施”加以应对。

Wheatley对伦敦的旗帜晚报(Evening Standard)表示，股东已经开始抱怨银行从业人员的薪资水平，但只是私下抱怨。

Wheatley称，“他们还没有真的开始对此采取严格措施。”

从2015年开始，欧盟将限制银行从业人员的奖金水平不能超过固定收入。不过汇丰 和巴克莱 等几家英国银行正计划按月或按季发放额外津贴来提高固定收入，以缓和新规带来的冲击。

“这并不是一个好现象，但从规则的结构来看却是合法的，”旗帜晚报援引Wheatley的话报导称。(完) (编译 洪曦; 审校 王翔琼/王兴亚)
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