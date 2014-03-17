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货币新闻 | 2014年 3月 17日 星期一 10:00 BJT

《香港重要政经日程》--3月17日-3月20日

================== 今日重要政经消息=================

3月17日（周一）

--10:00 中航国际 在中国举行股东特别大会。

-- 中国建筑国际 公布全年业绩。

-- 361度 公布全年业绩。

-- 白云山 公布全年业绩。

-- 时富金融服务集团 公布全年业绩。

-- 中国铝罐 公布全年业绩。

-- 中国奥园 公布全年业绩。

-- 龙源电力 公布全年业绩。

-- 华润电力 公布全年业绩。

-- 中国新城镇 公布全年业绩。

-- 花样年控股 公布全年业绩。

-- 金鹰商贸集团 公布全年业绩。

-- 广州广船国际股份 公布全年业绩。

-- 大酒店 公布全年业绩。

-- 嘉里建设 公布全年业绩。

-- 合景泰富 公布全年业绩。

-- 理文造纸 公布全年业绩。

-- 港华燃气 公布全年业绩。

-- 万达商业地产 公布全年业绩。

-- 浙江沪杭甬 公布全年业绩。

================== 近期重要政经消息=================

3月18日（周二）

--14:00 山东新华制药 在中国举行股东特别大会。

-- 中海发展 公布全年业绩。

-- 中国铝业 公布全年业绩。

-- 中煤能源 公布全年业绩。

-- 中国动向 公布全年业绩。

-- 中海油田服务 公布全年业绩。

-- 大唐新能源 公布全年业绩。

-- 好孩子国际 公布全年业绩。

-- 新秀丽 公布全年业绩。

-- 胜狮货柜 公布全年业绩。

-- 统一企业中国 公布全年业绩。

-- 西部水泥 公布全年业绩。

3月19日（周三）

-- 腾讯控股 公布全年业绩。

-- 永利控股 公布全年业绩。

-- 吉利汽车 公布全年业绩。

-- 香格里拉（亚洲） 公布全年业绩。

-- 创科实业 公布全年业绩。

-- 越秀交通基建 公布全年业绩。

-- 中国电信 公布全年业绩。

--11:00 汇源果汁 全年业绩发布会。

--16:30 越秀交通 全年业绩发布会。

*3月20日（周四）

-- 中国石油 公布全年业绩。

-- 昆仑能源 公布全年业绩。

-- 利丰 公布全年业绩。

-- 富力地产 公布全年业绩。

-- 中视金桥 公布全年业绩。

-- 中移动 公布全年业绩。

--16:30 利丰 业绩记者会。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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