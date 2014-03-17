《香港重要政经日程》--3月17日-3月20日

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
================== 今日重要政经消息=================
3月17日（周一）
--10:00 中航国际 在中国举行股东特别大会。
-- 中国建筑国际 公布全年业绩。
-- 361度 公布全年业绩。
-- 白云山 公布全年业绩。
-- 时富金融服务集团 公布全年业绩。
-- 中国铝罐 公布全年业绩。
-- 中国奥园 公布全年业绩。
-- 龙源电力 公布全年业绩。
-- 华润电力 公布全年业绩。
-- 中国新城镇 公布全年业绩。
-- 花样年控股 公布全年业绩。
-- 金鹰商贸集团 公布全年业绩。
-- 广州广船国际股份 公布全年业绩。
-- 大酒店 公布全年业绩。
-- 嘉里建设 公布全年业绩。
-- 合景泰富 公布全年业绩。
-- 理文造纸 公布全年业绩。
-- 港华燃气 公布全年业绩。
-- 万达商业地产 公布全年业绩。
-- 浙江沪杭甬 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
3月18日（周二）
--14:00 山东新华制药 在中国举行股东特别大会。
-- 中海发展 公布全年业绩。
-- 中国铝业 公布全年业绩。
-- 中煤能源 公布全年业绩。
-- 中国动向 公布全年业绩。
-- 中海油田服务 公布全年业绩。
-- 大唐新能源 公布全年业绩。
-- 好孩子国际 公布全年业绩。
-- 新秀丽 公布全年业绩。
-- 胜狮货柜 公布全年业绩。
-- 统一企业中国 公布全年业绩。
-- 西部水泥 公布全年业绩。
3月19日（周三）
-- 腾讯控股 公布全年业绩。
-- 永利控股 公布全年业绩。
-- 吉利汽车 公布全年业绩。
-- 香格里拉（亚洲） 公布全年业绩。
-- 创科实业 公布全年业绩。
-- 越秀交通基建 公布全年业绩。
-- 中国电信 公布全年业绩。
--11:00 汇源果汁 全年业绩发布会。
--16:30 越秀交通 全年业绩发布会。
*3月20日（周四）
-- 中国石油 公布全年业绩。
-- 昆仑能源 公布全年业绩。
-- 利丰 公布全年业绩。
-- 富力地产 公布全年业绩。
-- 中视金桥 公布全年业绩。
-- 中移动 公布全年业绩。
--16:30 利丰 业绩记者会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日举行提前大选，称政府拥有与欧盟谈判退欧条款的正确计划，而她需要国内政治团结。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。