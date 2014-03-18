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货币新闻 | 2014年 3月 18日 星期二 09:40 BJT

《香港重要政经日程》--3月18日-3月21日

================== 今日重要政经消息=================

3月18日（周二）

*--09:00 惠誉信评（Fitch Ratings）主权信用论坛。

--14:00 山东新华制药 在中国举行股东特别大会。

-- 中海发展 公布全年业绩。

-- 中国铝业 公布全年业绩。

-- 中煤能源 公布全年业绩。

-- 中国动向 公布全年业绩。

-- 中海油田服务 公布全年业绩。

-- 大唐新能源 公布全年业绩。

-- 好孩子国际 公布全年业绩。

-- 新秀丽 公布全年业绩。

-- 胜狮货柜 公布全年业绩。

-- 统一企业中国 公布全年业绩。

-- 西部水泥 公布全年业绩。

================== 近期重要政经消息=================

3月19日（周三）

-- 腾讯控股 公布全年业绩。

-- 永利控股 公布全年业绩。

-- 吉利汽车 公布全年业绩。

-- 香格里拉（亚洲） 公布全年业绩。

-- 创科实业 公布全年业绩。

-- 越秀交通基建 公布全年业绩。

-- 中国电信 公布全年业绩。

--11:00 汇源果汁 全年业绩发布会。

--16:30 越秀交通 全年业绩发布会。

*--17:00 腾讯控股 全年业绩发布会。

*--17:00 瑞安房地产 全年业绩发布会。

3月20日（周四）

-- 中国石油 公布全年业绩。

-- 昆仑能源 公布全年业绩。

-- 利丰 公布全年业绩。

-- 富力地产 公布全年业绩。

-- 中视金桥 公布全年业绩。

-- 中移动 公布全年业绩。

*--14:30 深圳高速公路 全年业绩发布会。

*--15:00 中远国际 全年业绩发布会。

--16:30 利丰 业绩记者会。 *3月21日（周五） 　　-- 哈尔滨电气 公布全年业绩。

-- 保利置业集团 公布全年业绩。

-- 中石化 公布全年业绩。

-- 魏桥纺织 公布全年业绩。

-- 华润置地 公布全年业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
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