《香港重要政经日程》--3月18日-3月21日

韩国经济：若美国对中国实施贸易限制，韩国经济会受附带损害--智库
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
================== 今日重要政经消息=================
3月18日（周二）
*--09:00 惠誉信评（Fitch Ratings）主权信用论坛。
--14:00 山东新华制药 在中国举行股东特别大会。
-- 中海发展 公布全年业绩。
-- 中国铝业 公布全年业绩。
-- 中煤能源 公布全年业绩。
-- 中国动向 公布全年业绩。
-- 中海油田服务 公布全年业绩。
-- 大唐新能源 公布全年业绩。
-- 好孩子国际 公布全年业绩。
-- 新秀丽 公布全年业绩。
-- 胜狮货柜 公布全年业绩。
-- 统一企业中国 公布全年业绩。
-- 西部水泥 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
3月19日（周三）
-- 腾讯控股 公布全年业绩。
-- 永利控股 公布全年业绩。
-- 吉利汽车 公布全年业绩。
-- 香格里拉（亚洲） 公布全年业绩。
-- 创科实业 公布全年业绩。
-- 越秀交通基建 公布全年业绩。
-- 中国电信 公布全年业绩。
--11:00 汇源果汁 全年业绩发布会。
--16:30 越秀交通 全年业绩发布会。
*--17:00 腾讯控股 全年业绩发布会。
*--17:00 瑞安房地产 全年业绩发布会。
3月20日（周四）
-- 中国石油 公布全年业绩。
-- 昆仑能源 公布全年业绩。
-- 利丰 公布全年业绩。
-- 富力地产 公布全年业绩。
-- 中视金桥 公布全年业绩。
-- 中移动 公布全年业绩。
*--14:30 深圳高速公路 全年业绩发布会。
*--15:00 中远国际 全年业绩发布会。
--16:30 利丰 业绩记者会。 *3月21日（周五） -- 哈尔滨电气 公布全年业绩。
-- 保利置业集团 公布全年业绩。
-- 中石化 公布全年业绩。
-- 魏桥纺织 公布全年业绩。
-- 华润置地 公布全年业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 李珊珊)
路透首尔4月17日 - 据国家智库韩国开发研究院(KDI)周一发布报告称，如果美国对中国实施贸易限制，则将给韩国经济带来一定的附带损害。
路透新加坡4月17日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜可能回探每吨5,629美元支撑位，因其可能已经完成由该障碍位引发的反弹。
路透首尔4月17日 - 韩元和韩股周一盘中双双上涨，因美国财政部半年度汇率报告缓解部分市场担忧，此外朝鲜(北韩)发射导弹失败亦提振人气。 0313GMT，韩元兑美元 报1,137.5韩元，较上个交易日收盘1,140.0涨0.2%。 韩国综合股价指数(KOSPI) 上涨0.3%，报2,142.29点。 和去年10月一样，周末美国财政部发布的汇率报告将韩国列在监测名单上。 朝鲜试射导弹失败，平息了市场对该地区地缘政治风险的担忧，给市场带来了些许支撑。 韩亚金融投资(Hana Financial Investment)的外汇分析师Kim Doo-un称，美国汇率报告发布后韩元今日有望上涨，但涨势恐难持久。 “市场依然担心朝鲜开展核试验的风险，法国总统大选也将引发投资者的避险需求，从而令韩元承压，”Kim称。 法国将分别在4月23日和5月7日举行总统大选的两轮投票。 Kim补充说，韩元走软趋势可能会持续一到两个月。