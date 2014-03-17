英国财政：欧思邦料将坚持预算撙节路线，挑战选民抉择

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
**受到束缚**
欧思邦保持削减英国赤字的承诺，让他绑手绑脚，在预算中讨好选民的选项看来不多。
英国预算赤字在执政联盟掌权时为相当于国内生产总值(GDP)的11%，本财年料将为约7%，仍远高于欧盟其他大国。
由于个人所得税津贴料将调高，欧思邦或许会延长将在年底到期的减税优惠，以鼓励企业投资。
预算案其他可能采取的举措包括：鼓励兴建更多房屋和道路及铁路项目。
由于选情看来紧绷，欧思邦或许会在11月或12月公布半年度预算最新报告，抑或明年3月公布的预算报告中，向选民送出更多礼物。明年3月距离大选只剩几周的时间。
民调公司YouGov总裁Peter Kellner表示，下周若承诺大举支出，将有损保守党在选民心中的地位，因该党一向坚持撙节支出。
然而，明年若经济成长稳定，且赤字减幅高于预期，则他就可托词这是近五年撙节的成果，以推销这项作法。(完) (编译 李婷仪/戴素萍; 审校 龚芳)
路透北京4月18日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透上海4月18日 - 中国财政部周三将招标续发行七年期固息国债。路透调查显示，近期金融监管力度持续加强，对同业及理财等业务可能冲击颇大，加之一季度经济数据颇佳，债市氛围偏空，今日午后情绪虽略有回暖，但短期尚难摆脱弱势，料明日新债难有太多亮点，加权收益率预测均值在3.38%。
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