英国财政：欧思邦料将坚持预算撙节路线，挑战选民抉择

**受到束缚**

欧思邦保持削减英国赤字的承诺，让他绑手绑脚，在预算中讨好选民的选项看来不多。

英国预算赤字在执政联盟掌权时为相当于国内生产总值(GDP)的11%，本财年料将为约7%，仍远高于欧盟其他大国。

由于个人所得税津贴料将调高，欧思邦或许会延长将在年底到期的减税优惠，以鼓励企业投资。

预算案其他可能采取的举措包括：鼓励兴建更多房屋和道路及铁路项目。

由于选情看来紧绷，欧思邦或许会在11月或12月公布半年度预算最新报告，抑或明年3月公布的预算报告中，向选民送出更多礼物。明年3月距离大选只剩几周的时间。

民调公司YouGov总裁Peter Kellner表示，下周若承诺大举支出，将有损保守党在选民心中的地位，因该党一向坚持撙节支出。