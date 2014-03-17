东欧情势：日本政府发言人称日本不承认克里米亚公投结果

路透东京3月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周一表示，日本政府不承认把克里米亚地区从乌克兰分离出去的公投结果，并呼吁俄罗斯不要兼并该地区。

他向记者表示，日本将对制裁俄罗斯作出回应，同七国集团步调一致。

克里米亚公投委员会主席Mikhail Malyshev宣布96%的人选择退出乌克兰并与俄罗斯合并。西方表示该公投不合法，将立即采取制裁措施。 (完) (编译 朱晓军；; 审校 龚芳)