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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 10:15 BJT

《汇市简讯》美元指数趋势下行，但短期超卖

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* 美元指数在纽约收盘79.45附近盘整

* 亚洲市场等待欧洲对克里米亚公投的反应

* 5日、10日和20日移动均线下移，波林格区间扩大，动能分析为中性

* 10月趋势低点79.00为下行目标，上周五高点79.70为首道阻力

* 20日波林格区间跌破79.35预示短期超卖

* 图表:?link.reuters.com/zen67v (完)

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