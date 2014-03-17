更新版 2-中国汇市：人民币兑美元即期收创近11个月低位，短线看空氛围趋浓

* 人民币即期大跌279点，收创近11个月低位 * 中间价小幅走升 * 客盘购汇及止损盘较多 * 6.20将成短线关键点位 (新增收盘报价及更多评论) 路透北京3月17日 - 人民币兑美元即期 周一收盘大跌279个点子，创出近11 个月低位。大量客盘购汇及止损盘一齐涌出，推动汇价在午盘进一步扩大跌幅，全天几乎呈 单边下跌走势，短线市场看空氛围趋浓。 市场人士表示，中国央行决定本周起将即期日波幅扩至2%，虽没有给出方向性指引，但 境内企业和银行对人民币短线走势大多较为看空，这股力量在盘中得到了集中爆发，短线须 关注6.20的关键点位。 “今天购汇盘很强，（美元）几乎是畅通无阻地上去了，几家大行在一直在买，止损盘 的出现也进一步加剧了（美元）涨幅，”上海一家股份行的交易员表示。 他并称，感觉盘中央行还是在买（美元），但不知道买了多少，本来客盘的购汇就很 多，一些机构也有意隔夜做多美元，各种力量综合起来，价格就上得很猛了。 另一位股份行交易员表示，短线的一个关键位置在6.20，一旦该点位被击穿，市场走 势可能会更趋激烈。 “如果6.20不破，可能还会稳一下，如果6.20被击穿，那么大家可能会真的一窝蜂开始 看空人民币，当然央行也会适当把握这个尺度。”他表示。 中国央行决定自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮 动幅度由1%扩大至2%，市场期待已久的人民币扩波幅靴子终于落下，尽管幅度略显保守，但 亦表明央行在明确利率市场化的时间表后，加快了“汇率锚”放松步伐，有助于扩大货币政 策的施展空间。 渣打银行表示，央行放宽人民币的举措虽在意料之中，但伴随着年初中国宏观数据较预 期疲弱，该行下修第二及第三季对人民币预期，但年底升破6.0的预估不变。 一国有银行交易员亦指出，扩大波幅这一政策让双向波动的市场基础将更为扎实，市场 的力量在汇率决定中起到更大的作用。 全球汇市方面，欧元兑美元周一下跌，并回吐兑日圆的涨幅，因部分投资者担心欧元区 2月通胀数据终值可能下修，令欧洲央行继续面临进一步放宽政策的压力。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1781 6.1502 -0.45% 中间价 6.1321 6.1346 0.04% 成交额 181亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.81% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 318 6.1500 6.1818 2014年来即期升贬值幅度 -2.01% 1年期美元/人民币掉期升水< 430 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :24 1年期NDF 6.2100/30 6.212 CNH即期 6.1664/75 6.1528 (发稿 丁琦/李文科; 审校 黄凯)