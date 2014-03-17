更新版 2-中国汇市：人民币兑美元即期收创近11个月低位，短线看空氛围趋浓

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
* 人民币即期大跌279点，收创近11个月低位 * 中间价小幅走升 * 客盘购汇及止损盘较多 * 6.20将成短线关键点位 (新增收盘报价及更多评论) 路透北京3月17日 - 人民币兑美元即期 周一收盘大跌279个点子，创出近11 个月低位。大量客盘购汇及止损盘一齐涌出，推动汇价在午盘进一步扩大跌幅，全天几乎呈 单边下跌走势，短线市场看空氛围趋浓。 市场人士表示，中国央行决定本周起将即期日波幅扩至2%，虽没有给出方向性指引，但 境内企业和银行对人民币短线走势大多较为看空，这股力量在盘中得到了集中爆发，短线须 关注6.20的关键点位。 “今天购汇盘很强，（美元）几乎是畅通无阻地上去了，几家大行在一直在买，止损盘 的出现也进一步加剧了（美元）涨幅，”上海一家股份行的交易员表示。 他并称，感觉盘中央行还是在买（美元），但不知道买了多少，本来客盘的购汇就很 多，一些机构也有意隔夜做多美元，各种力量综合起来，价格就上得很猛了。 另一位股份行交易员表示，短线的一个关键位置在6.20，一旦该点位被击穿，市场走 势可能会更趋激烈。 “如果6.20不破，可能还会稳一下，如果6.20被击穿，那么大家可能会真的一窝蜂开始 看空人民币，当然央行也会适当把握这个尺度。”他表示。 中国央行决定自3月17日（周一）起，中国银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮 动幅度由1%扩大至2%，市场期待已久的人民币扩波幅靴子终于落下，尽管幅度略显保守，但 亦表明央行在明确利率市场化的时间表后，加快了“汇率锚”放松步伐，有助于扩大货币政 策的施展空间。 渣打银行表示，央行放宽人民币的举措虽在意料之中，但伴随着年初中国宏观数据较预 期疲弱，该行下修第二及第三季对人民币预期，但年底升破6.0的预估不变。 一国有银行交易员亦指出，扩大波幅这一政策让双向波动的市场基础将更为扎实，市场 的力量在汇率决定中起到更大的作用。 全球汇市方面，欧元兑美元周一下跌，并回吐兑日圆的涨幅，因部分投资者担心欧元区 2月通胀数据终值可能下修，令欧洲央行继续面临进一步放宽政策的压力。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1781 6.1502 -0.45% 中间价 6.1321 6.1346 0.04% 成交额 181亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.81% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 318 6.1500 6.1818 2014年来即期升贬值幅度 -2.01% 1年期美元/人民币掉期升水< 430 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :24 1年期NDF 6.2100/30 6.212 CNH即期 6.1664/75 6.1528 (发稿 丁琦/李文科; 审校 黄凯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)