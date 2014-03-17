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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 10:19 BJT

台湾债市：主要公债殖利率小升但幅度不大，变数在前心生观望

路透台北3月17日 - 台湾主要公债殖利率周一盘初小升，但幅度不大。交易员指出，市场仍然观望克里米亚公投案的后续发展，盘初亚股小跌，台债则方向不明，盘初成交清淡。

交易员表示，本周四凌晨美国联邦储备理事会将有最新的会议结论，周五又有财政部的发债计划将公布，市场对本周的台债行情心生观望，交投意愿更加清淡。

〞大概要到周末才会有新的发展，大家还在停、看、听，〞一位民营银行交易员表示。

本地时间10:11，台股加权股价指数 下跌0.04%报8,689.20点。

美国公债价格周五小涨，在乌克兰克里米亚周末公投前，西方和俄罗斯的紧张局势加剧，而美国公布的数据显示，通胀继续保持低点，且消费者信心疲弱，支撑了公债的避险买盘。

预估指标公债主要交投区间：

* 五年公债103/4：1.08-1.12%

* 10年公债103/6：1.58-1.60%

本地时间1013时最新报价：

* 五年公债103/4 殖利率升0.95基点至1.0930%

* 10年公债103/6 殖利率升0.88基点报1.5858%。

以下为最新相关报导链接：

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--美国经济：目前看来楼市已走上了“可持续复苏”之路--达拉斯联储总裁费希尔 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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