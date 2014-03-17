台湾债市：主要公债殖利率小升但幅度不大，变数在前心生观望

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透台北3月17日 - 台湾主要公债殖利率周一盘初小升，但幅度不大。交易员指出，市场仍然观望克里米亚公投案的后续发展，盘初亚股小跌，台债则方向不明，盘初成交清淡。
交易员表示，本周四凌晨美国联邦储备理事会将有最新的会议结论，周五又有财政部的发债计划将公布，市场对本周的台债行情心生观望，交投意愿更加清淡。
〞大概要到周末才会有新的发展，大家还在停、看、听，〞一位民营银行交易员表示。
本地时间10:11，台股加权股价指数 下跌0.04%报8,689.20点。
美国公债价格周五小涨，在乌克兰克里米亚周末公投前，西方和俄罗斯的紧张局势加剧，而美国公布的数据显示，通胀继续保持低点，且消费者信心疲弱，支撑了公债的避险买盘。
预估指标公债主要交投区间：
* 五年公债103/4：1.08-1.12%
* 10年公债103/6：1.58-1.60%
本地时间1013时最新报价：
* 五年公债103/4 殖利率升0.95基点至1.0930%
* 10年公债103/6 殖利率升0.88基点报1.5858%。
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--美国经济：目前看来楼市已走上了“可持续复苏”之路--达拉斯联储总裁费希尔 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)