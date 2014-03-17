澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆整理跌势，兑美元展现韧性

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
“这次，澳元似乎再度让批评声音落空，”澳洲国民银行策略师Ray Attrill说。他说在0.90美元下方企业及机构帐户没有跟进，澳元空头被轧平。
汇市投机客对澳元仍看空。商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周澳元净空头仓位超过40,000口。
Attrill预计澳元将继续交投在0.89-0.91之间，受到克里米亚情势影响存在下行风险。
阻力位在0.9050美元，交易员称上方有一些停止单。
亚洲另一大焦点是人民币。中国周一起扩大人民币波幅至2%，表明中国人行在明确利率市场化的时间表后，加快了“汇率锚”放松步伐，有助于扩大货币政策的施展空间。
新西兰元 守在0.8540美元附近，克里米亚情势及中国经济疑虑仍是主导因素。
新西兰元短线支撑位在0.8510左右，第一道阻力在周五高点0.8564美元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/李婷仪 审校 李爽/王兴亚)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)