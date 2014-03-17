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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 10:30 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑日圆整理跌势，兑美元展现韧性

“这次，澳元似乎再度让批评声音落空，”澳洲国民银行策略师Ray Attrill说。他说在0.90美元下方企业及机构帐户没有跟进，澳元空头被轧平。

汇市投机客对澳元仍看空。商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周澳元净空头仓位超过40,000口。

Attrill预计澳元将继续交投在0.89-0.91之间，受到克里米亚情势影响存在下行风险。

阻力位在0.9050美元，交易员称上方有一些停止单。

亚洲另一大焦点是人民币。中国周一起扩大人民币波幅至2%，表明中国人行在明确利率市场化的时间表后，加快了“汇率锚”放松步伐，有助于扩大货币政策的施展空间。

新西兰元 守在0.8540美元附近，克里米亚情势及中国经济疑虑仍是主导因素。

新西兰元短线支撑位在0.8510左右，第一道阻力在周五高点0.8564美元。(完)

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