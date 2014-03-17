台湾债市：RP利率稳于低位，关注金融债交割的紧缩因素

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透台北3月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致稳于现有水位，交易人士表示，市场资金仍然充裕，短率大致稳于现有水位，然而，本周稍晚开始将有不少金融债将交割，这可能影响资金水位。
证券商交易员进一步解释，由于金融债多是由寿险公司购买，发行时通常寿险公司会将原本配置在投信基金的资金水位抽出，再行交割，因此这可能紧缩债券附买回市场最大资金提供者--投信业者的资金。估计本周、下周的债券附买回市场可能会受此紧缩因素影响。
〞今天整体很宽松，到很晚了还有银行和投信来要券，钱多券少。〞一位证券商交易员表示。
另一大型票券商交易员则表示，由于市场要券要得很凶，目前几乎所有的公司债都没有库存。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，持平于上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同。
今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。
本周公司债、金融债交割紧缩因子较多，主要包括周一交割台电公司债124亿台币、周二交割鸿海 公司债60亿及台电公司债32亿台币、周四交割永丰金 旗下永丰银行金融债20亿台币、周五交割大众银行金融债35亿台币。
交易员指出，下周有上海商银25日将交割67亿台币，28日兆丰银行将交割金融债。(完) (记者 高洁如; 审校)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)