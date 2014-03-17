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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 12:00 BJT

台湾债市：RP利率稳于低位，关注金融债交割的紧缩因素

路透台北3月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致稳于现有水位，交易人士表示，市场资金仍然充裕，短率大致稳于现有水位，然而，本周稍晚开始将有不少金融债将交割，这可能影响资金水位。

证券商交易员进一步解释，由于金融债多是由寿险公司购买，发行时通常寿险公司会将原本配置在投信基金的资金水位抽出，再行交割，因此这可能紧缩债券附买回市场最大资金提供者--投信业者的资金。估计本周、下周的债券附买回市场可能会受此紧缩因素影响。

〞今天整体很宽松，到很晚了还有银行和投信来要券，钱多券少。〞一位证券商交易员表示。

另一大型票券商交易员则表示，由于市场要券要得很凶，目前几乎所有的公司债都没有库存。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，持平于上日；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，与上日相同。

今日主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%，极短天期公债附买回利率落在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，极短天期公司债附买回利率则在0.46-0.48%。

本周公司债、金融债交割紧缩因子较多，主要包括周一交割台电公司债124亿台币、周二交割鸿海 公司债60亿及台电公司债32亿台币、周四交割永丰金 旗下永丰银行金融债20亿台币、周五交割大众银行金融债35亿台币。

交易员指出，下周有上海商银25日将交割67亿台币，28日兆丰银行将交割金融债。(完) (记者 高洁如; 审校)
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