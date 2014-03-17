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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 10:22 BJT

日本股市：早盘因东欧局势忧虑而震荡，阿里巴巴上市消息推动软银劲扬

路透东京3月17日 - 日本股市日经指数周一在一个月低点附近徘徊，因乌克兰紧张局势升级，打压投资者的风险偏好，不过软银 劲扬，此前其关联公司阿里巴巴宣布将赴美上市。

市场交投震荡，因克里米亚周日公投以压倒性多数决定脱离乌克兰加入俄罗斯，之后投资者一直保持谨慎。

日经指数 早盘中段持平于14,332.33点，上周五挫跌3.3%报14,327.66点，为2月14日以来最低收盘水准。

软银是早盘交易中主要的关注焦点，最高跳涨6.6%至七周高点8,239日圆，且成交量最大，之前其关联公司中国电商阿里巴巴集团决定赴美上市。软银对大盘指数的贡献高达51.45点。

尼康下挫4.2%报1,686日圆，为2月6日以来最低，此前中国消费者权益机构批评该公司在中国出售有瑕疵的产品，并且在售后服务中给予中国消费者不公平待遇。(完)
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