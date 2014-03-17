日本股市：早盘因东欧局势忧虑而震荡，阿里巴巴上市消息推动软银劲扬

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透东京3月17日 - 日本股市日经指数周一在一个月低点附近徘徊，因乌克兰紧张局势升级，打压投资者的风险偏好，不过软银 劲扬，此前其关联公司阿里巴巴宣布将赴美上市。
市场交投震荡，因克里米亚周日公投以压倒性多数决定脱离乌克兰加入俄罗斯，之后投资者一直保持谨慎。
日经指数 早盘中段持平于14,332.33点，上周五挫跌3.3%报14,327.66点，为2月14日以来最低收盘水准。
软银是早盘交易中主要的关注焦点，最高跳涨6.6%至七周高点8,239日圆，且成交量最大，之前其关联公司中国电商阿里巴巴集团决定赴美上市。软银对大盘指数的贡献高达51.45点。
尼康下挫4.2%报1,686日圆，为2月6日以来最低，此前中国消费者权益机构批评该公司在中国出售有瑕疵的产品，并且在售后服务中给予中国消费者不公平待遇。(完)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)