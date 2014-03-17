《综述2》俄罗斯在克里米亚赢得公投，西方准备制裁

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
**“入侵”危险**
俄罗斯政府的声明再度加深疑虑，即在乌克兰4,600万人口占有很大一部分的讲俄语人口自亚努科维奇政府倒台后面临暴力和恐吓。
克里姆林宫表示，“普京注意到基辅现政府不能也不愿遏制极端民族主义分子和激进组织的猖獗暴力活动，这些暴力活动使局势不稳并恐吓到平民，其中包括讲俄语的民众。”
普京表示，由于存在暴力，所以应派遣欧洲安全监控人员到乌克兰各个地区。
乌克兰电视频道播放着爱国歌曲，并滚动播放坦克画面，以给东部边界部队鼓劲。乌克兰总统称，俄罗斯已经在边界集结部队准备入侵。乌克兰国家安全委员会负责人Andriy Paruby称，俄罗斯代号为“俄罗斯之春”的阴谋旨在挑起暴力并获得出兵的合理理由，这一阴谋未得到有力支持。
“这一计划已经失败，”Andriy Paruby说。“即便克里姆林宫动用了所有这些技术力量，我们也已控制住局势。”
一位西方官员在谈及有关安全问题的讨论时表示，北约成员国政府在严肃看待入侵风险。
“普京要入侵乌克兰简直是疯了，”他说，预计在迅速打败乌克兰武装力量后将会迎来长期的暴乱和内战。(完)
(编译 张涛/戴素萍/李婷仪/李爽 审校 郑茵/于春红)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
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