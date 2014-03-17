《综述2》俄罗斯在克里米亚赢得公投，西方准备制裁

**“入侵”危险**

俄罗斯政府的声明再度加深疑虑，即在乌克兰4,600万人口占有很大一部分的讲俄语人口自亚努科维奇政府倒台后面临暴力和恐吓。

克里姆林宫表示，“普京注意到基辅现政府不能也不愿遏制极端民族主义分子和激进组织的猖獗暴力活动，这些暴力活动使局势不稳并恐吓到平民，其中包括讲俄语的民众。”

普京表示，由于存在暴力，所以应派遣欧洲安全监控人员到乌克兰各个地区。

乌克兰电视频道播放着爱国歌曲，并滚动播放坦克画面，以给东部边界部队鼓劲。乌克兰总统称，俄罗斯已经在边界集结部队准备入侵。乌克兰国家安全委员会负责人Andriy Paruby称，俄罗斯代号为“俄罗斯之春”的阴谋旨在挑起暴力并获得出兵的合理理由，这一阴谋未得到有力支持。

“这一计划已经失败，”Andriy Paruby说。“即便克里姆林宫动用了所有这些技术力量，我们也已控制住局势。”

一位西方官员在谈及有关安全问题的讨论时表示，北约成员国政府在严肃看待入侵风险。

“普京要入侵乌克兰简直是疯了，”他说，预计在迅速打败乌克兰武装力量后将会迎来长期的暴乱和内战。(完)