香港个股：龙湖地产签署逾29亿港元五年期银团贷款，年利率HIBOR加310点子

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透香港3月17日 - 中国房地产商--龙湖地产 周一表示，已签署了一项相当于约29.25亿港元的五年期可转让定期贷款信贷融资，年利率爲香港银行同业拆息（HIBOR）加310点子。
公司的新闻稿称，于上周五与七家本地及国际银行签署该笔融资，息率与去年签署的四年期俱乐部贷款利率持平，继续保持公司低成本融资的优势，且爲内房企业今年以来获得的年限最长、金额最大的一笔银团贷款。
龙湖地产表示，目前国内银行市场流动性趋紧，而海外融资成本也随着美联储宣布逐步退出量化宽松政策而步入上升通道，在国内外金融环境波动之际，龙湖及时以低息获得可转让定期贷款信贷融资，有助进一步优化债务结构。未来，集团将继续维持审慎的财务管理方针，贯彻量入爲出的原则，同时积极开拓新的融资管道，保持公司稳健的财务状况和良好的负债率水平。
是次参与的银行包括恒生银行 、东亚银行 、汇控 旗下香港上海汇丰银行、中国工商银行（亚洲）、招商银行股份有限公司 香港分行、渣打银行（香港）及中信银行（国际）有限公司。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)