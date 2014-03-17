版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 10:31 BJT

香港个股：龙湖地产签署逾29亿港元五年期银团贷款，年利率HIBOR加310点子

路透香港3月17日 - 中国房地产商--龙湖地产 周一表示，已签署了一项相当于约29.25亿港元的五年期可转让定期贷款信贷融资，年利率爲香港银行同业拆息（HIBOR）加310点子。

公司的新闻稿称，于上周五与七家本地及国际银行签署该笔融资，息率与去年签署的四年期俱乐部贷款利率持平，继续保持公司低成本融资的优势，且爲内房企业今年以来获得的年限最长、金额最大的一笔银团贷款。

龙湖地产表示，目前国内银行市场流动性趋紧，而海外融资成本也随着美联储宣布逐步退出量化宽松政策而步入上升通道，在国内外金融环境波动之际，龙湖及时以低息获得可转让定期贷款信贷融资，有助进一步优化债务结构。未来，集团将继续维持审慎的财务管理方针，贯彻量入爲出的原则，同时积极开拓新的融资管道，保持公司稳健的财务状况和良好的负债率水平。　

是次参与的银行包括恒生银行 、东亚银行 、汇控 旗下香港上海汇丰银行、中国工商银行（亚洲）、招商银行股份有限公司 香港分行、渣打银行（香港）及中信银行（国际）有限公司。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐