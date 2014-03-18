《中国债券市场每日交易备忘》--3月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.53% 国开行至多70亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值5.11% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，收益率预期均值5.28% 国开行至多60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预期均值5.43% 国开行至多60亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，收益率预测均值5.50% 民生银行 200亿元10年期固息二级资本债招标(主体评级AAA)，工行等主承 山东高速集团10亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行和光大银行主承 兖矿集团30亿元九个月超短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和国开行主承 浙江交通投资集团15亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，工行和招行主承 铁路总公司200亿元一年期短期融资券招标(主体评级AAA)，农行和建行主承 太阳纸业 5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，中行主承 重钢西昌矿业1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，招商银行主承 江西长运 2.6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，民生银行主承 天津城市基础设施建投集团50亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，光大银行和中信银行主承 陕西有色金属控股集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，兴业银行主承 浙江中成控股集团4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，中国银行主承 三亚凤凰机场5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，光大银行和国开行主承 广西投资集团5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，建设银行和兴业银行主承 港中旅集团10亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA)，中信证券和中国银行主承 云南城市建投资集团13亿元五年期投资人选择权(3+2)中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行和中信银行主承 江苏华西集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，中国银行主承 滨化股份 5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 南方电网50亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AAA)，国泰君安证券等主承 天津武清国资20亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，中信建投证券和渤海证券主承 富阳城建投集团8亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国开证券主承 太原国有投资控股公司20亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，广发证券主承 贵阳水利交通发展投资集团10亿元10年期固息债簿记建档(主体评级AA)，长江证券和国开证券主承 苏州相城城建公司15亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承 ============================================================================= 二、新债上市： 湘潭高新集团12亿元七年期固息债1480055，票面利率8.16% 陕西煤业化工集团20亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债1480085，票面利率6.65% 武汉车都建投20亿元七年期固息债1480086，票面利率7.18% 青岛城阳开发投资14亿元七年期固息债1480100，票面利率7.09% 上海陆家嘴集团10亿元五年期固息债1480129，票面利率5.98% 招商银行 30亿元六个月期同业存单111407001，发行价97.3261元 神华集团120亿元八个月期超短融011422001，票面利率4.9% 天津钢管集团5亿元一年期短融041460019，票面利率6.7% 福建漳龙实业10亿元一年期短融041460020，票面利率6.28% 福建能源集团9亿元10年期中票101456007，票面利率6.35% 广西铁路投资集团12亿元五年期中票101456008，票面利率6.8% ============================================================================ 三、缴款： 进出口行70亿元一年期固息债140317，票面利率4.55% 江苏奕淳集团3.4亿元一年期短融 北京海淀国资经营管理中心32亿元一年期短融 江苏悦达集团10亿元一年期短融 金隅股份 20亿元一年期短融 中银国际证券20亿元三个月期短融 招商证券 15亿元三个月期短融 兴发集团 3亿元五年期中票 温州交通运输集团5亿元五年期中票 中国北车 20亿元五年期中票 福建漳龙实业6亿元三年期中票 福建漳龙实业5亿元五年期中票 远东控股集团7亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 宝钢集团新疆八一钢铁8亿元一年期短融041351011，票面利率4.45% 天原集团 8亿元三年期中票1182076到期兑付，票面利率5.78% 广发证券 25亿元三个月期短融071304013到期兑付，票面利率6.40% 三菱商事中国5亿元一年期短融041353015到期兑付，票面利率4.47% 福建电子信息集团2亿元一年期短融041359015到期兑付，票面利率4.90% 永太科技 1亿元一年期短融041360013到期兑付，票面利率6.00% 青岛国信发展集团5亿元一年期短融041360014到期兑付，票面利率4.27% 07特别国债02 0700002付息 10川高速MTN2 1082038付息 10新汶矿MTN1 1082040付息 10五矿MTN1 1082041付息 10南电MTN2 1082043付息 11民生01 1108001付息 11民生02 1108002付息 11乐国资债01 1180066付息 11乐国资债02 1180067付息 11美兰MTN1 1182074付息 11建发集MTN1 1182075付息 11新际华MTN1 1182077付息 13鄞城投债 1380121付息 13余创债 1380122付息 13荣成经开债 1380123付息 13晋中公投债 1380124付息 13粤佛塑MTN1 1382099付息 13浙能源MTN1 1382100付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --上海浦东发展银行股份有限公司 周二公告证实，公司正与上海国际集团有限公司研究受让上海国 际信托有限公司控股权等事宜，具体方案尚在研究过程中。公司股票今日将复牌。 --中国首批50家获批登记的私募集金管理人名单出炉。中国证券报周二报导，中国基金业协会周一在北京举行 颁证仪式，首批50家私募成为可以以独立管理人身份，从事私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金投资 管理业务的金融机构。 今日公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/曹巍浩； 审校 丁淑琴/边竞)