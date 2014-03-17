版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 10:39 BJT

台湾股市：乌克兰疑虑罩顶下持平，宏达电因专利裁决而上涨

路透台北3月17日 - 台股周一早上持平，乌克兰疑虑抵销了台湾股市可能调整规定的利多效应。

0158GMT时，加权股价指数 跌6.24点至8,681.39点，上周五下跌0.7%。

多数主要类股下跌，半导体类指数 和汽车类指数 跌幅最大，分别下跌0.97%和0.65%。

在个股方面，宏达电 涨1%。美国国际贸易委员会(ITC)周五称，台湾宏达电等公司没有违反原属于苹果 的FlashPoint Technology公司的数码相机专利。

当地媒体周一报导，台湾金管会正积极评估〞先卖后买〞，以求双向平衡，让现股当冲机制更健全。 (完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐