《交易视点》中国资金面料续宽，月末IRS或反弹但债牛难改--广发银行

路透上海3月17日 - 中国广发银行最新报告认为，本周市场与上周相比不会有大的变化，资金面将继续保持宽松。即将进入3月底季末资金状况较为波动的节点，市场可能出现情绪不稳，预期带动空头率先调整的情况，这种情况会表现为IRS的快速反弹，但是债券的牛市行情难以改变。

策略操作分别来看，在目前基本面较差的修正预期下，债券市场的多头更偏好于持有曲线长端，外加资金面较为宽松，本周R007将会一直稳定在2.5%-3.0%附近的水平，下周债券收益率继续震荡下行的可能较大，并且曲线将进一步变平，技术面上表现为短端带动长端下行。

但是这种下行的速度不会太快，主要在于一级市场的持续发行给债券的供给带来巨大压力，但是负面影响不大，决定市场走势的仍是市场对基本面和资金面认知的多头情绪。受制于金融债发行的压力，我们仍然认为国债品种中长端相对金融债品种更有价值，上周在宏观数据的打压下虽然国债7年收益率下行较多，与金融债利差缩小，但是仍有进一步下行的空间。但是不确定性在于月末资金面的波动，如果尚未建仓，可以等待市场月末调整之际买入。

IRS在资金面稳定的情况下，本周仍将以下行为主，在目前FR007稳定在2.5%的水平下，repo IRS的绝对水平仍然高估。目前市场多空双方的分歧点在于fixing在此低位能持续盘整多长时间。春节后市场也正是在fixing持续低位的背景下带动IRS一步步下行的，我们认为repo IRS目前150BP的carry仍然较高，既便未来fixing受到月末冲击影响抬升，IRS也难以出现大幅上行的现象。结合宏观面的影响，我们建议目前仍有收取固定利率的机会，尤其是长端，月末的每一次调整都将是收取固定利率建仓机会。

**上周回顾：债券和IRS整体性下跌**

上周资金面继续宽松，央行回收力度较小，市场情绪稳定。债券和IRS以整体性下跌为主，不过IRS的下行幅度较大，债券主要是受到一级市场发行量较大的影响，下行幅度比较小，速度较慢，但一级发行结果基本上持平于二级，并没有构成利空。

此前公布的宏观数据整体上给债券收益率和IRS带来了极大的下跌动力，repo IRS 1Y快速下跌23bp，但是曲线长端的下跌是在工业和投资数据打破市场预期后才开始下行，说明目前谨慎的市场情绪开始渐渐有所调整，技术面上表现为长短利差的收缩，如果市场的预期完全打破，则未来长端下行仍然空间，同时短端repo IRS 1Y在4.40的水平也仍有高估。

具体而言，货币市场方面，上周资金面继续保持宽松，目前的FR007已经稳定止跌，无法匹配体现出资金的宽松程度，后半周基本上稳定在2.5%的水平。我们认为月末R007可能将出现反弹，但是幅度不会太大，至少是低于目前repo IRS 1Y的水平。央行目前保持流动性宽松是为了对冲外汇占款的流失以及基本面较弱的事实，但仍会以28天正回购操作小量回收流动性，以对货币市场利率进行指引和提高净回笼的效率。

本周，资金面将继续宽松，央行正回购仍然继续。本周将迎来780亿正回购到期，但是不确定性在于央行正回购的规模，如果仍然持续进行两次28天1000亿的正回购操作，那么可能会引发市场空头的谨慎情绪，导致债券收益率和IRS的反弹。央行发行央票的可能性不大，目前锁定长期资金还得不到宏观调控的支持，但不排除有机构利用央票管理自己流动性的需求。

债券方面，上周债券市场以小幅慢速下行为主，最显着的特点就是周中市场在工业和投资数据较低的事实支撑下，长端收益率出现了持续的下行，7年国债下行约7bp在4.28%，使得曲线出现一定程度的变平，市场开始逐步认识到曲线长端的价值。同时曲线整体上也是以下行为主，目前短端已经下行到3月初反弹前的位置。

本周，资金面会继续比较乐观，收益率可能会继续小幅下行，一级市场发行量仍然较大。虽然短期内资金面有月末波动的可能，但我们认为债券慢牛的行情很难打破，最多只是短端暂时上行带动曲线高位变平的现象。因此，我们建议可以适当考虑配置部分中长端品种，目前资金面的情况仍然是偏乐观的，而一级发行的影响在目前情况下较居中性。

IRS方面，上周IRS市场大幅下跌，宏观数据叠加资金面宽松和fixing较低的因素，令repo 1Y从4.29%一路最低下跌到4.0%的水平，并且spd也开始缩窄，长端下行力量逐步显现，前期看多IRS长期水平的机构开始慢慢矫正预期，转换仓位。可以看出目前空方力量不断缩小，市场易下难上。如果资金面本周持续保持2.5%，那么repo IRS 1Y有望进入3.0的时代。但尚未见到前期多方的止损盘出现，主要是多方机构多是用于债券多头对冲。

本周，资金面表现将继续乐观，虽然R007有反弹的需求，但是我们认为幅度不会太大，关键看央行两次公开市场操作的规模，毕竟目前市场已经稳定在了2.5%的水平，如果没有特别大的冲击就难以改变这种稳定性。所以IRS整体上易下难上，前期收取固定端的敞口尚没有到平仓的时机，如果一定要平仓，可以考虑shibor品种对冲。我们建议目前不要急于支付固定利率止盈前期看空IRS的仓位。如果fixing的反弹带动IRS的上涨，则可以考虑加仓收取固定利率的仓位。（完） (整理 徐永；审校 张喜良)