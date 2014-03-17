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亚洲 | 2014年 3月 17日 星期一 10:47 BJT

中港个股：中集集团拟在广东建集装箱生产基地，总投资约70亿元

路透上海3月17日 - 全球最大的集装箱生产企业--中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 周一公告称，拟在广东省东莞市凤岗镇建设生产集装箱等物流装备及其零部件的基地，总投资额约为70亿元人民币，将分期投入。

中集集团 公告指出，上周日，中集集团已与凤岗镇政府签署投资协议，一期投资25亿元。项目总投资额除部分用于购买凤岗项目用地外，将主要用于厂房建设、购买固定资产及用于流动资金。全部达产后，凤岗项目年产能预计达到75万标准箱（TEU）。

公告称，项目将主要建设成为以开发、生产、销售标准或特种集装箱等各种物流装备 及其零部件，并提供售后技术服务的综合性制造基地。

该公司指出，随着全球经济增长的逐步恢复，以及全球集装箱化率的逐步提高，预计未来集装箱的长期增长趋势仍然将持续。凤岗项目建成后，将有利于中集集团进一步巩固和保持在集装箱行业的领先地位。

中集集团目前在国内有近20个集装箱生产基地，目前干货箱具备了年产超过240万TEU 的生产能力；冷藏箱具备了年产量超过19万TEU的生产能力。

中集集团A股周一早盘报13.86元，涨0.51%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
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