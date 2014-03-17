中港个股：中集集团拟在广东建集装箱生产基地，总投资约70亿元

中国金融：对资管应实施穿透式监管，建立统计监测框架--央行官员
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海3月17日 - 全球最大的集装箱生产企业--中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 周一公告称，拟在广东省东莞市凤岗镇建设生产集装箱等物流装备及其零部件的基地，总投资额约为70亿元人民币，将分期投入。
中集集团 公告指出，上周日，中集集团已与凤岗镇政府签署投资协议，一期投资25亿元。项目总投资额除部分用于购买凤岗项目用地外，将主要用于厂房建设、购买固定资产及用于流动资金。全部达产后，凤岗项目年产能预计达到75万标准箱（TEU）。
公告称，项目将主要建设成为以开发、生产、销售标准或特种集装箱等各种物流装备 及其零部件，并提供售后技术服务的综合性制造基地。
该公司指出，随着全球经济增长的逐步恢复，以及全球集装箱化率的逐步提高，预计未来集装箱的长期增长趋势仍然将持续。凤岗项目建成后，将有利于中集集团进一步巩固和保持在集装箱行业的领先地位。
中集集团目前在国内有近20个集装箱生产基地，目前干货箱具备了年产超过240万TEU 的生产能力；冷藏箱具备了年产量超过19万TEU的生产能力。
中集集团A股周一早盘报13.86元，涨0.51%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京4月18日 - 中国央行金融监管协调办公室副主任苟文均撰文称，针对中国资产管理业务领域存在的如多层嵌套、杠杆不清、监管套利等多种乱象，应按业务属性确定行为规则和监管主体，强化监管的统筹协调，对资管实施穿透式监管和宏观审慎管理。
路透上海4月18日 - 曾获得中国大型券商海通证券注资的互联网金融公司--上海麦子金服周二宣布，其B轮融资获得来自国内一家大型上市银行旗下公司的数亿元人民币资本；而麦子金服旗下网贷平台诺诺镑客已启动赴美上市的准备工作。
路透4月18日 - 评级机构标准普尔确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。 * 日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。 * 预计2017-2020日历年中，日本经常帐盈余平均相当于GDP的大约4% * 预计未来五年中，日本净国际资产相当于其经常帐收入的大约300%或更多 * 预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5% * 尽管日本政府债务负担沉重，但我们相信其面临的或有债务有限。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)